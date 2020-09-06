https://ria.ru/20200906/protesty-1576845400.html

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

Автозаки приехали к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, не менее 10 участников акции протеста задержаны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T18:37

2020-09-06T18:37

2020-09-06T19:20

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Автозаки приехали к резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, не менее 10 участников акции протеста задержаны, передает корреспондент РИА Новости.Днем в воскресенье силовики задержали нескольких участников акции у резиденции президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, бойцы внутренних войск и сотрудники в штатском оттесняют толпу по проспекту.Участники акции пошли в прилегающий парк, когда на проспект Независимости выехало около десяти автозаков, микроавтобусы без номеров и автобусы с омоновцами.Бойцы выскочили из транспорта и стали преследовать толпу в парке. Как передает корреспондент РИА Новости. Не меньше десяти человек были задержаны. Их отвели в автозаки.Около сотни бойцов внутренних войск вышли из резиденции.Другой корреспондент РИА Новости сообщил о еще трех задержанных.

https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

Влад Тёплыйстан Не надо было так нагло приписывать голоса на "выборах"… нарисовали бы 51% а не 80…может народ так бы не возмутился (лайф хак для наших счетоводов) 87

rykakremlya Как бы ни было, но кое кого ждет Нюрнбергский процесс в РБ! 52

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Оставьте его!" Силовики задержали несколько участников акции протеста в Минске Силовики задержали несколько участников акции протеста около резиденции Лукашенко, толпа отхлынула от оцепления 2020-09-06T18:37 true PT0M18S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире