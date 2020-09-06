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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/protesty-1576845400.html
У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих
Автозаки приехали к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, не менее 10 участников акции протеста задержаны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T18:37
2020-09-06T19:20
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Автозаки приехали к резиденции президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, не менее 10 участников акции протеста задержаны, передает корреспондент РИА Новости.Днем в воскресенье силовики задержали нескольких участников акции у резиденции президента <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a>, бойцы внутренних войск и сотрудники в штатском оттесняют толпу по проспекту.Участники акции пошли в прилегающий парк, когда на проспект Независимости выехало около десяти автозаков, микроавтобусы без номеров и автобусы с омоновцами.Бойцы выскочили из транспорта и стали преследовать толпу в парке. Как передает корреспондент РИА Новости. Не меньше десяти человек были задержаны. Их отвели в автозаки.Около сотни бойцов внутренних войск вышли из резиденции.Другой корреспондент РИА Новости сообщил о еще трех задержанных.
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
Не надо было так нагло приписывать голоса на "выборах"… нарисовали бы 51% а не 80…может народ так бы не возмутился (лайф хак для наших счетоводов)
87
Как бы ни было, но кое кого ждет Нюрнбергский процесс в РБ!
52
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минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
"Оставьте его!" Силовики задержали несколько участников акции протеста в Минске
Силовики задержали несколько участников акции протеста около резиденции Лукашенко, толпа отхлынула от оцепления
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

18:37 06.09.2020 (обновлено: 19:20 06.09.2020)
6003
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Автозаки приехали к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко, не менее 10 участников акции протеста задержаны, передает корреспондент РИА Новости.
Днем в воскресенье силовики задержали нескольких участников акции у резиденции президента Белоруссии, бойцы внутренних войск и сотрудники в штатском оттесняют толпу по проспекту.
Участники акции пошли в прилегающий парк, когда на проспект Независимости выехало около десяти автозаков, микроавтобусы без номеров и автобусы с омоновцами.
Бойцы выскочили из транспорта и стали преследовать толпу в парке. Как передает корреспондент РИА Новости. Не меньше десяти человек были задержаны. Их отвели в автозаки.
Около сотни бойцов внутренних войск вышли из резиденции.
Другой корреспондент РИА Новости сообщил о еще трех задержанных.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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10831183148
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не надо было так нагло приписывать голоса на "выборах"… нарисовали бы 51% а не 80…может народ так бы не возмутился (лайф хак для наших счетоводов)
6 сентября, 18:50
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
45202236
Как бы ни было, но кое кого ждет Нюрнбергский процесс в РБ!
6 сентября, 18:59
rykakremlyarykakremlya
27401218
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