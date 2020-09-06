https://ria.ru/20200906/protestuyuschie-1576841825.html

Протестующие в Минске направились к резиденции Лукашенко

Участники протестной акции в Минске следуют к резиденции президента Александра Лукашенко, задержаний на месте пока не замечено, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:30

2020-09-06T15:30

2020-09-06T18:02

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Участники протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> следуют к резиденции президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, задержаний на месте пока не замечено, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Протестующие идут по проспекту Победителей, скандируют лозунги, несут бело-красно-белые флаги, часть вышла на дорогу для машин.В Минске наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, он либо не работает совсем, либо работает очень медленно.Как заметил корреспондент агентства, по пути следования толпы к резиденции силовики выставляют заграждения.Ранее ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в ожидании прихода сторонников оппозиции.В воскресенье в Минске противники действующего президента Александр Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200905/tikhanovskaya-1576824143.html

https://ria.ru/20200906/minsk-1576836592.html

Станислав Попов Лукашенко лжец, вор и убийца. Именно ответственен за то что взрастил националистов и за то что в Белоруссии нет дружественной России альтернативной политической силы. 54

Lisa Хитрая Беларусы партизанили против фашиков, не побоялись, думаю их и здесь не сломить. А лука уже показал лицо, избивая всех на право и на лево. Политический труп, в последних конвульсиях. 44

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Толпы людей под зонтами собрались перед резиденцией Лукашенко в Минске В Минске начался дождь, люди достали зонты, но основная масса у оцепления не расходится, хотя задние ряды начинают понемногу уходить. При этом к резиденции прибывают все новые протестующие. 2020-09-06T15:30 true PT0M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире