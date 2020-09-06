https://ria.ru/20200906/pogreb-1576831587.html
В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб
Спасатели МЧС рассказали, какие меры предосторожности нужно принять перед тем, как спускаться в погреб. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T03:13
2020-09-06T03:13
2020-09-06T13:42
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Спасатели <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> рассказали, какие меры предосторожности нужно принять перед тем, как спускаться в погреб.Спасатели называют август и начало сентября самыми опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб. Зачастую люди спускаются в непроветренные кладовые и получают ожоги, отравления продуктами горения, а иногда даже погибают. В любом погребе — деревянном, земляном, бетонном — возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен.Также есть другой способ обеспечения циркуляции воздуха: через люк погреба можно опускать и поднимать на веревке пустое ведро. Потом как минимум на час погреб нужно оставить проветриваться. Только после этих мероприятий можно приступать к уборке."Причем это делать лучше вдвоем: один человек должен постоянно находиться наверху", — добавили специалисты.Спасатели напомнили, что овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией, использование для этих целей открытого огня запрещено.
https://ria.ru/20180731/1525666840.html
Andrey Bobrov
Спасибо эксперт. А то я спускался обычно вниз головой...
14
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Спасатели МЧС
рассказали, какие меры предосторожности нужно принять перед тем, как спускаться в погреб.
Спасатели называют август и начало сентября самыми опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб. Зачастую люди спускаются в непроветренные кладовые и получают ожоги, отравления продуктами горения, а иногда даже погибают. В любом погребе — деревянном, земляном, бетонном — возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен.
"Перед спуском в погреб надо обязательно тщательно проветрить помещение. Осторожно спустившись в погреб, не зажигайте сразу свет или спички — это опасно для жизни. Для этого можно использовать длинную палку, "помешивая" воздух, как чай в стакане", — рассказали спасатели.
Также есть другой способ обеспечения циркуляции воздуха: через люк погреба можно опускать и поднимать на веревке пустое ведро. Потом как минимум на час погреб нужно оставить проветриваться. Только после этих мероприятий можно приступать к уборке.
"Причем это делать лучше вдвоем: один человек должен постоянно находиться наверху", — добавили специалисты.
Спасатели напомнили, что овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией, использование для этих целей открытого огня запрещено.