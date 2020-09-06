https://ria.ru/20200906/pogreb-1576831587.html

В МЧС рассказали, как правильно спускаться в погреб

Спасатели МЧС рассказали, какие меры предосторожности нужно принять перед тем, как спускаться в погреб. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T03:13

2020-09-06T03:13

2020-09-06T13:42

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Спасатели <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> рассказали, какие меры предосторожности нужно принять перед тем, как спускаться в погреб.Спасатели называют август и начало сентября самыми опасными месяцами для тех, кто готовит на зиму погреб. Зачастую люди спускаются в непроветренные кладовые и получают ожоги, отравления продуктами горения, а иногда даже погибают. В любом погребе — деревянном, земляном, бетонном — возможно скопление природного газа и отсутствие кислорода. Кроме того, при просушке погреба в нем может скапливаться угарный газ, который очень токсичен.Также есть другой способ обеспечения циркуляции воздуха: через люк погреба можно опускать и поднимать на веревке пустое ведро. Потом как минимум на час погреб нужно оставить проветриваться. Только после этих мероприятий можно приступать к уборке."Причем это делать лучше вдвоем: один человек должен постоянно находиться наверху", — добавили специалисты.Спасатели напомнили, что овощные ямы должны сушиться естественной вентиляцией, использование для этих целей открытого огня запрещено.

https://ria.ru/20180731/1525666840.html

Andrey Bobrov Спасибо эксперт. А то я спускался обычно вниз головой... 14

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество