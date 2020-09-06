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https://ria.ru/20200906/pogoda-1576831763.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Со вторника жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T04:27
2020-09-06T11:44
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Со вторника жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом "<a href="https://rg.ru/" target="_blank">Российской газете</a>" рассказал научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По словам метеоролога, в воскресенье в Москве и Подмосковье сохранится летняя погода — до 25 градусов тепла. В понедельник все еще будет тепло, однако небо уже начнет затягивать тучами.Со вторника циркуляция воздуха изменится, подует северный ветер и начнутся дожди, заметил Вильфанд. Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но все равно еще будет выше климатической нормы, днем будет не выше 19 градусов.Синоптик отметил, что далее воздух будет остывать примерно на один градус в день. В среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди, а к пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов, при этом температура воздуха ночью будет в пределах десяти и ниже градусов.Он указал, что по сравнению с концом предыдущей недели температура понизится более чем на десять градусов."Конечно, только недавно было лето и нам кажется, что это совсем холодно. Но мы живем на 55-й параллели и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее", — добавил Вильфанд, напомнив также, что за последние годы сентябрь стал значительно теплее.
https://ria.ru/20200903/zhara-1576657000.html
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

04:27 06.09.2020 (обновлено: 11:44 06.09.2020)
22762
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Со вторника жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, в воскресенье в Москве и Подмосковье сохранится летняя погода — до 25 градусов тепла. В понедельник все еще будет тепло, однако небо уже начнет затягивать тучами.
Со вторника циркуляция воздуха изменится, подует северный ветер и начнутся дожди, заметил Вильфанд. Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но все равно еще будет выше климатической нормы, днем будет не выше 19 градусов.
Синоптик отметил, что далее воздух будет остывать примерно на один градус в день. В среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди, а к пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов, при этом температура воздуха ночью будет в пределах десяти и ниже градусов.
Он указал, что по сравнению с концом предыдущей недели температура понизится более чем на десять градусов.
"Конечно, только недавно было лето и нам кажется, что это совсем холодно. Но мы живем на 55-й параллели и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее", — добавил Вильфанд, напомнив также, что за последние годы сентябрь стал значительно теплее.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
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