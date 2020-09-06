https://ria.ru/20200906/pogoda-1576831763.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
Со вторника жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T04:27
2020-09-06T04:27
2020-09-06T11:44
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Со вторника жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом "<a href="https://rg.ru/" target="_blank">Российской газете</a>" рассказал научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> России <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.По словам метеоролога, в воскресенье в Москве и Подмосковье сохранится летняя погода — до 25 градусов тепла. В понедельник все еще будет тепло, однако небо уже начнет затягивать тучами.Со вторника циркуляция воздуха изменится, подует северный ветер и начнутся дожди, заметил Вильфанд. Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но все равно еще будет выше климатической нормы, днем будет не выше 19 градусов.Синоптик отметил, что далее воздух будет остывать примерно на один градус в день. В среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди, а к пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов, при этом температура воздуха ночью будет в пределах десяти и ниже градусов.Он указал, что по сравнению с концом предыдущей недели температура понизится более чем на десять градусов."Конечно, только недавно было лето и нам кажется, что это совсем холодно. Но мы живем на 55-й параллели и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее", — добавил Вильфанд, напомнив также, что за последние годы сентябрь стал значительно теплее.
https://ria.ru/20200903/zhara-1576657000.html
6
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Со вторника жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом "Российской газете
" рассказал научный руководитель Гидрометцентра
России Роман Вильфанд
.
По словам метеоролога, в воскресенье в Москве и Подмосковье сохранится летняя погода — до 25 градусов тепла. В понедельник все еще будет тепло, однако небо уже начнет затягивать тучами.
Со вторника циркуляция воздуха изменится, подует северный ветер и начнутся дожди, заметил Вильфанд. Температура понизится сразу на шесть-семь градусов, но все равно еще будет выше климатической нормы, днем будет не выше 19 градусов.
Синоптик отметил, что далее воздух будет остывать примерно на один градус в день. В среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди, а к пятнице дневные температуры придут к климатической норме и составят 15-16 градусов, при этом температура воздуха ночью будет в пределах десяти и ниже градусов.
Он указал, что по сравнению с концом предыдущей недели температура понизится более чем на десять градусов.
"Конечно, только недавно было лето и нам кажется, что это совсем холодно. Но мы живем на 55-й параллели и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и еще холоднее", — добавил Вильфанд, напомнив также, что за последние годы сентябрь стал значительно теплее.