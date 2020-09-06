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https://ria.ru/20200906/petrosyan-1576843608.html
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Юморист Валерий Пономаренко рассказал о реакции Евгения Петросяна на прерванное из-за эвакуации выступление на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T17:05
2020-09-06T17:08
валерий пономаренко
сочи
евгений петросян
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. </strong>Юморист <a href="https://ria.ru/person_valeriy-ponomarenko/" target="_blank">Валерий Пономаренко</a> рассказал о реакции <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> на прерванное из-за эвакуации выступление на ежегодном фестивале "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.По словам Пономаренко, артист, как и его коллеги, отнесся к происходящему с пониманием и не терял позитивного настроя. После того, как всем велели покинуть зал, Петросян с Винокуром вышли на улицу, разговаривая и перешучиваясь."Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду", — сказал Пономаренко в комментарии <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу.</a>Как сообщалось ранее, причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.
https://ria.ru/20200906/petrosyan-1576838354.html
Им давно пора с правнуками сидеть, а не устраивать "чёс" по всей стране! Тем более с таким уровнем "юмора"...
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Вот именно. Вовремя уходить надо. Но в России эпидемия обнуления
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валерий пономаренко, сочи, евгений петросян, происшествия

Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи

17:05 06.09.2020 (обновлено: 17:08 06.09.2020)
19376
© АГН "Москва"Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© АГН "Москва"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Юморист Валерий Пономаренко рассказал о реакции Евгения Петросяна на прерванное из-за эвакуации выступление на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.
По словам Пономаренко, артист, как и его коллеги, отнесся к происходящему с пониманием и не терял позитивного настроя. После того, как всем велели покинуть зал, Петросян с Винокуром вышли на улицу, разговаривая и перешучиваясь.
"Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду", — сказал Пономаренко в комментарии Пятому каналу.
Как сообщалось ранее, причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.
Артист, продюсер Владимир Винокур на премьере фильма Алексея Учителя Матильда в киноцентре Октябрь в Москве. 24 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 13:18
Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи
25712121141
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Валерий ПономаренкоСочиЕвгений ПетросянПроисшествия
Популярные комментарии
Им давно пора с правнуками сидеть, а не устраивать "чёс" по всей стране! Тем более с таким уровнем "юмора"...
6 сентября, 18:03
ДмитрийДмитрий
22000110
Вот именно. Вовремя уходить надо. Но в России эпидемия обнуления
6 сентября, 18:14
DIDenis Inkognito
4000113
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