https://ria.ru/20200906/petrosyan-1576843608.html

Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи

Юморист Валерий Пономаренко рассказал о реакции Евгения Петросяна на прерванное из-за эвакуации выступление на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T17:05

2020-09-06T17:05

2020-09-06T17:08

валерий пономаренко

сочи

евгений петросян

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. </strong>Юморист <a href="https://ria.ru/person_valeriy-ponomarenko/" target="_blank">Валерий Пономаренко</a> рассказал о реакции <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> на прерванное из-за эвакуации выступление на ежегодном фестивале "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.По словам Пономаренко, артист, как и его коллеги, отнесся к происходящему с пониманием и не терял позитивного настроя. После того, как всем велели покинуть зал, Петросян с Винокуром вышли на улицу, разговаривая и перешучиваясь."Я не слушал их разговор, но видел, что он там если и расстроился, то не подал виду", — сказал Пономаренко в комментарии <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятому каналу.</a>Как сообщалось ранее, причиной инцидента стал анонимный звонок о якобы находящейся в помещении бомбе. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание и ничего подозрительного не нашли.

https://ria.ru/20200906/petrosyan-1576838354.html

Дмитрий Им давно пора с правнуками сидеть, а не устраивать "чёс" по всей стране! Тем более с таким уровнем "юмора"... 33

Denis Inkognito Вот именно. Вовремя уходить надо. Но в России эпидемия обнуления 18

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сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий пономаренко, сочи, евгений петросян, происшествия