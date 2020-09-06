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https://ria.ru/20200906/petrosyan-1576833505.html
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T09:07
2020-09-06T09:56
культура
владимир винокур
сочи
евгений петросян
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vinokur/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Винокура</a> эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Отмечается, что артисты приехали в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт."Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в <a href="https://www.instagram.com/vladimir_vinokur" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, прикрепив видео инцидента.На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, после чего и артисты, и зрители покинули зал.Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.
https://ria.ru/20200706/1573957455.html
Сочинцы как могут борются с дурным вкусом. 🤣
301
Все правильно, опасных для общества людей вывели и изолировали. Вообще, эту кампанию престарелых юмористов нужно запретить, как игил. Мозги они выносят не хуже.
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сочи
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владимир винокур, сочи, евгений петросян, происшествия

Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи

09:07 06.09.2020 (обновлено: 09:56 06.09.2020)
463938
© АГН "Москва"Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© АГН "Москва"
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи.
Отмечается, что артисты приехали в Краснодарский край, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт.
"Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в Instagram, прикрепив видео инцидента.
На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, после чего и артисты, и зрители покинули зал.
Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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КультураВладимир ВинокурСочиЕвгений ПетросянПроисшествия
Популярные комментарии
Сочинцы как могут борются с дурным вкусом. 🤣
6 сентября, 09:27
Ivana IvanovaIvana Ivanova
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Все правильно, опасных для общества людей вывели и изолировали. Вообще, эту кампанию престарелых юмористов нужно запретить, как игил. Мозги они выносят не хуже.
6 сентября, 09:31
Серый WolfСерый Wolf
2083123452
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