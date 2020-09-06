https://ria.ru/20200906/petrosyan-1576833505.html

Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи

Евгения Петросяна и Владимира Винокура эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в Сочи. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T09:07

2020-09-06T09:07

2020-09-06T09:56

культура

владимир винокур

сочи

евгений петросян

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Petrosjan/" target="_blank" data-auto="true">Евгения Петросяна</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vinokur/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Винокура</a> эвакуировали с выступления на ежегодном фестивале "Юморина" в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>.Отмечается, что артисты приехали в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарский край</a>, чтобы дать первый за несколько месяцев концерт."Съемка "Юморины" была прервана сообщением о возможной угрозе для жизни!" — написал Винокур в <a href="https://www.instagram.com/vladimir_vinokur" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, прикрепив видео инцидента.На записи видно, что ведущему пришлось прервать выступление Петросяна, после чего и артисты, и зрители покинули зал.Сотрудники правоохранительных органов проверили помещение, однако ничего мешающего концерту не нашли.

https://ria.ru/20200706/1573957455.html

Ivana Ivanova Сочинцы как могут борются с дурным вкусом. 🤣 301

Серый Wolf Все правильно, опасных для общества людей вывели и изолировали. Вообще, эту кампанию престарелых юмористов нужно запретить, как игил. Мозги они выносят не хуже. 300

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сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир винокур, сочи, евгений петросян, происшествия