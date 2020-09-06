https://ria.ru/20200906/penza-1576835715.html

В Пензе нашли живым пропавшего восьмиклассника

Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении СК... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:06

2020-09-06T11:06

2020-09-06T17:41

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.Ранее следствие сообщало, что вечером 4 сентября бабушка мальчика видела его на остановке, когда он собирался ехать в центр города, а затем около 21:00 мск пятницы сообщил ей по телефону, что находится на Фонтанной площади, после чего домой ребенок не вернулся. Следователи по факту исчезновения 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы и волонтеры вели поиски школьника."Установлено местонахождение без вести пропавшего 14-летнего подростка. <…> В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22:00 мск домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать. По имеющейся информации, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены", — говорится в сообщении.Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства безвестного отсутствия мальчика, а также исследуют условия его жизни и воспитания.

https://ria.ru/20200825/krym-1576309801.html

https://ria.ru/20200827/gibel-1576365612.html

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пенза

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия