https://ria.ru/20200906/penza-1576835715.html
В Пензе нашли живым пропавшего восьмиклассника
Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении СК... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:06
2020-09-06T11:06
2020-09-06T17:41
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.Ранее следствие сообщало, что вечером 4 сентября бабушка мальчика видела его на остановке, когда он собирался ехать в центр города, а затем около 21:00 мск пятницы сообщил ей по телефону, что находится на Фонтанной площади, после чего домой ребенок не вернулся. Следователи по факту исчезновения 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы и волонтеры вели поиски школьника."Установлено местонахождение без вести пропавшего 14-летнего подростка. <…> В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22:00 мск домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать. По имеющейся информации, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены", — говорится в сообщении.Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства безвестного отсутствия мальчика, а также исследуют условия его жизни и воспитания.
https://ria.ru/20200825/krym-1576309801.html
https://ria.ru/20200827/gibel-1576365612.html
2
пенза
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия
САРАТОВ, 6 сен — РИА Новости.
Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении СК
России.
Ранее следствие сообщало, что вечером 4 сентября бабушка мальчика видела его на остановке, когда он собирался ехать в центр города, а затем около 21:00 мск пятницы сообщил ей по телефону, что находится на Фонтанной площади, после чего домой ребенок не вернулся. Следователи по факту исчезновения 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы и волонтеры вели поиски школьника.
"Установлено местонахождение без вести пропавшего 14-летнего подростка. <…> В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22:00 мск домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать. По имеющейся информации, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены", — говорится в сообщении.
Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства безвестного отсутствия мальчика, а также исследуют условия его жизни и воспитания.