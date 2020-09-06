Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/penza-1576835715.html
В Пензе нашли живым пропавшего восьмиклассника
Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении СК... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:06
2020-09-06T17:41
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40045/80/400458058_0:86:3283:1933_1400x0_80_0_0_c936d1cd85732c3c6e4e1cdc9711bdad.jpg
<strong>САРАТОВ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.Ранее следствие сообщало, что вечером 4 сентября бабушка мальчика видела его на остановке, когда он собирался ехать в центр города, а затем около 21:00 мск пятницы сообщил ей по телефону, что находится на Фонтанной площади, после чего домой ребенок не вернулся. Следователи по факту исчезновения 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы и волонтеры вели поиски школьника."Установлено местонахождение без вести пропавшего 14-летнего подростка. &lt;…&gt; В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22:00 мск домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать. По имеющейся информации, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены", — говорится в сообщении.Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства безвестного отсутствия мальчика, а также исследуют условия его жизни и воспитания.
https://ria.ru/20200825/krym-1576309801.html
https://ria.ru/20200827/gibel-1576365612.html
2
пенза
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40045/80/400458058_296:0:2963:2000_1400x0_80_0_0_2253a9e80dcc6ef1697a2fedaea7ba0a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия

В Пензе нашли живым пропавшего восьмиклассника

11:06 06.09.2020 (обновлено: 17:41 06.09.2020)
41687
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВиды Пензы
Виды Пензы - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Виды Пензы. Архивное фото
САРАТОВ, 6 сен — РИА Новости. Ученик восьмого класса пензенской школы, который в пятницу пропал во время прогулки, в ночь на воскресенье нашелся живым, рассказали в областном управлении СК России.
Ранее следствие сообщало, что вечером 4 сентября бабушка мальчика видела его на остановке, когда он собирался ехать в центр города, а затем около 21:00 мск пятницы сообщил ей по телефону, что находится на Фонтанной площади, после чего домой ребенок не вернулся. Следователи по факту исчезновения 14-летнего мальчика возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы и волонтеры вели поиски школьника.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 23:09
Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой
"Установлено местонахождение без вести пропавшего 14-летнего подростка. <…> В ночь с 5 на 6 сентября несовершеннолетний позвонил бабушке и сообщил, где находится. Пояснил, что в день исчезновения после 22:00 мск домой пошел пешком, по дороге встретил знакомого, у которого остался ночевать. По имеющейся информации, в отношении разыскиваемого какие-либо противоправные действия не совершены", — говорится в сообщении.
Следователи продолжают устанавливать причины и обстоятельства безвестного отсутствия мальчика, а также исследуют условия его жизни и воспитания.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 09:35
В Новосибирске найдено тело пропавшего подростка с аутизмом
67136162221
Обсудить 2
Следственный комитет России (СК РФ)ПензаПроисшествия
Рекомендуем
Фонтан Треви в Риме. 3 мая 2020 года
Что увидел в Риме и Венеции российский кинокритик
Сотрудники правоохранительных органов
Милиция оцепила Октябрьскую площадь в Минске перед шествием оппозиции
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске
На крыше Дворца независимости в Минске заметили неизвестных
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Артист, продюсер Владимир Винокур на премьере фильма Алексея Учителя Матильда в киноцентре Октябрь в Москве. 24 октября 2017
Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Петросяна и Винокура эвакуировали с выступления в Сочи
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала самые страшные болезни
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии отреагировал на пост Захаровой о его встрече с Трампом
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев жестко раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Фургал рассказал о жизни в СИЗО
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иран вычислил виновных в саботаже на ядерном объекте
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спрогнозировал приговор суда
Школьные рюкзаки
Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния