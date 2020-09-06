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https://ria.ru/20200906/pashaev-1576851577.html
Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
Защита потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова опровергла заявление его адвоката Эльмана Пашаева о переписке, в которой якобы адвокат... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T23:09
2020-09-06T23:09
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Защита потерпевших по делу о ДТП с участием актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> опровергла заявление его адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> о переписке, в которой якобы адвокат потерпевших просит собеседника за деньги привлечь Пашаева к уголовной ответственности, рассказала РИА Новости адвокат Анна Бутырина.Ранее Пашаев в эфире телеканал <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> заявил, что собирается в понедельник обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В студии канала он продемонстрировал скриншот переписки между Бутыриной и другим абонентом, в которой она якобы просит собеседника за 30-40 тысяч долларов возбудить в отношении Пашаева уголовное дело."Насколько я знаю, Эльман Пашаев часто использовал якобы компрометирующую переписку оппонента для шантажа. Причём такую переписку он готовил сам: записывал номер телефона под именем своего конкурента и с этого номера присылал определенный текст, а в ответ ему с другого номера телефона (как правило его же) пересылался "нужный ответ". Далее делался скриншот, на котором видны якобы сообщения оппонента с другим лицом", - заявила Бутырина, которая раньше работала его помощницей, а сейчас выступает на стороне родственников погибшего после ДТП с Ефремовым Сергея Захарова.По ее словам, подобные скриншоты Пашаев и раньше "очень умело и быстро использовал в судах и на стадии предварительного расследования, и это были не единичные случаи".Ранее в прениях сторон по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Бутырина попросила судью вынести ее оппоненту Эльману Пашаеву частное определение за оскорбления и угрозы в свой адрес.В ходе заседаний между сторонами неоднократно происходили перепалки, порой участники крайне нелицеприятно отзывались друг о друге. В понедельник Бутырина заявила, что Пашаев назвал ее проституткой - только более грубо. Адвокат Ефремова после заседания сообщил журналистам, что никогда такого в отношении женщины себе не позволит и "готов на колени встать", если не прав.
https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html
https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов

Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате

23:09 06.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Защита потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова опровергла заявление его адвоката Эльмана Пашаева о переписке, в которой якобы адвокат потерпевших просит собеседника за деньги привлечь Пашаева к уголовной ответственности, рассказала РИА Новости адвокат Анна Бутырина.
Ранее Пашаев в эфире телеканал НТВ заявил, что собирается в понедельник обратиться в правоохранительные органы с заявлением. В студии канала он продемонстрировал скриншот переписки между Бутыриной и другим абонентом, в которой она якобы просит собеседника за 30-40 тысяч долларов возбудить в отношении Пашаева уголовное дело.
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"Насколько я знаю, Эльман Пашаев часто использовал якобы компрометирующую переписку оппонента для шантажа. Причём такую переписку он готовил сам: записывал номер телефона под именем своего конкурента и с этого номера присылал определенный текст, а в ответ ему с другого номера телефона (как правило его же) пересылался "нужный ответ". Далее делался скриншот, на котором видны якобы сообщения оппонента с другим лицом", - заявила Бутырина, которая раньше работала его помощницей, а сейчас выступает на стороне родственников погибшего после ДТП с Ефремовым Сергея Захарова.
По ее словам, подобные скриншоты Пашаев и раньше "очень умело и быстро использовал в судах и на стадии предварительного расследования, и это были не единичные случаи".
Ранее в прениях сторон по уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Бутырина попросила судью вынести ее оппоненту Эльману Пашаеву частное определение за оскорбления и угрозы в свой адрес.
В ходе заседаний между сторонами неоднократно происходили перепалки, порой участники крайне нелицеприятно отзывались друг о друге. В понедельник Бутырина заявила, что Пашаев назвал ее проституткой - только более грубо. Адвокат Ефремова после заседания сообщил журналистам, что никогда такого в отношении женщины себе не позволит и "готов на колени встать", если не прав.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил Ефремов
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