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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200906/pandemiya-1576839822.html
Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян
Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T14:20
2020-09-06T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего – этого не было что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов – и наши компании справились с этим", - сказал Путин в записанном в июне интервью в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.Он добавил, что "ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть".По его словам, "это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что эффективно работает, будет эффективно работать, будет дальше развиваться"."В этом смысле, конечно, вот эта инфекция - она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги", - отметил Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

14:20 06.09.2020 (обновлено: 14:26 06.09.2020)
1736
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен – РИА Новости. Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, считает президент РФ Владимир Путин.
"Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего – этого не было что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов – и наши компании справились с этим", - сказал Путин в записанном в июне интервью в эфире канала "Россия 1".
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Он добавил, что "ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть".
По его словам, "это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что эффективно работает, будет эффективно работать, будет дальше развиваться".
"В этом смысле, конечно, вот эта инфекция - она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги", - отметил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинОбщество
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