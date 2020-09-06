https://ria.ru/20200906/pandemiya-1576839822.html

Путин рассказал, как пандемия повлияла на жизнь россиян

Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T14:20

2020-09-06T14:20

2020-09-06T14:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен – РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса не изменила жизнь кардинально, постепенно все вернется на свои круги, считает президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Онлайн-обучение, телемедицина и так далее. Ну чего – этого не было что ли? Было. Просто условия, в которые мы попали, подтолкнули развитие этих направлений, этих отраслей. И кстати говоря, мы оказались и здесь тоже достаточно подготовленными, у нас ведь трафик увеличился на 80 процентов – и наши компании справились с этим", - сказал Путин в записанном в июне интервью в эфире канала <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1"</a>.Он добавил, что "ничего не то что не обвалилось – справились, и даже еще резерв есть".По его словам, "это говорит о том, что все, что сейчас было использовано, и все, что эффективно работает, будет эффективно работать, будет дальше развиваться"."В этом смысле, конечно, вот эта инфекция - она кое-что изменила. Но она кардинально ничего там не поменяла. И ничего не поменяет. Постепенно все вернется на свои круги", - отметил Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/malysheva-1576837321.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество