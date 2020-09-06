https://ria.ru/20200906/pandemiya-1576837113.html
Собянин рассказал о снижении уровня преступности во время пандемии
Число серьезных преступлений во время пандемии значительно снизилось, до 40%, единственный всплеск был в области мошенничествам, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:15
2020-09-06T12:15
2020-09-06T12:15
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сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Число серьезных преступлений во время пандемии значительно снизилось, до 40%, единственный всплеск был в области мошенничествам, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>."Что касается преступности, за этот период она не выросла, а упала по таким самым тяжелым преступлениям, таким как разбой, кража машин, убийства <...>, они упали на 10, 20, 30 даже 40%", - сообщил Собянин.Вместе с тем он добавил, что единственный всплеск преступности был в области мошенничества."Что касается доли миграционной преступности, она практически не выросла за этот период времени. Поэтому говорить о каком-то всплеске... Единственный всплеск преступности, это был в области мошенничества. Здесь ребята порезвились", - добавил мэр.
https://ria.ru/20200905/sobyanin-1576829219.html
https://ria.ru/20200903/moshennichestvo-1576656811.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, безопасность, общество