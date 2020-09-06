https://ria.ru/20200906/nargiz-1576832156.html

Наргиз резко высказалась о поведении Ефремова в суде

Российская певица Наргиз прокомментировала в эфире НТВ поведение в суде актера Михаила Ефремова. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T06:24

2020-09-06T06:24

2020-09-06T06:24

дтп с участием михаила ефремова

наргиз (певица)

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>Российская певица <a href="https://ria.ru/person_nargiz-pevitsa/" target="_blank">Наргиз</a> прокомментировала в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> поведение в суде актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a>.По ее словам, она жалела артиста ровно до того момента, как начались судебные заседания."Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…", - сказала певица.По ее мнению, Ефремов должен сидеть в тюрьме, так как он убил человека. "А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают", - заявила Наргиз.Певица добавила, что хочет перестать наблюдать за процессом, однако все равно следит за ходом дела. Смертельная аварияРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. За его рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице на следующее утро.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест.На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html

https://ria.ru/20200816/1575867544.html

aolpsm1 Енотова Варя Кто такая Наргиз? Ефремов пусть и совершил неоправданный поступок, но он народный актёр, и очень многим очень далеко до его актерского мастерства. А кто такая Наргиз? 152

Степан Краснов Ефремов негодяй и убийца. Но и этой даме далеко до иконы нравственности. 124

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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