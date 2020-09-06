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https://ria.ru/20200906/nargiz-1576832156.html
Наргиз резко высказалась о поведении Ефремова в суде
Российская певица Наргиз прокомментировала в эфире НТВ поведение в суде актера Михаила Ефремова. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T06:24
2020-09-06T06:24
дтп с участием михаила ефремова
наргиз (певица)
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>Российская певица <a href="https://ria.ru/person_nargiz-pevitsa/" target="_blank">Наргиз</a> прокомментировала в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> поведение в суде актера <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаила Ефремова</a>.По ее словам, она жалела артиста ровно до того момента, как начались судебные заседания."Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…", - сказала певица.По ее мнению, Ефремов должен сидеть в тюрьме, так как он убил человека. "А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают", - заявила Наргиз.Певица добавила, что хочет перестать наблюдать за процессом, однако все равно следит за ходом дела. Смертельная аварияРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. За его рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице на следующее утро.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест.На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html
https://ria.ru/20200816/1575867544.html
Кто такая Наргиз? Ефремов пусть и совершил неоправданный поступок, но он народный актёр, и очень многим очень далеко до его актерского мастерства. А кто такая Наргиз?
152
Ефремов негодяй и убийца. Но и этой даме далеко до иконы нравственности.
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дтп с участием михаила ефремова, наргиз (певица), михаил ефремов, москва, происшествия

Наргиз резко высказалась о поведении Ефремова в суде

06:24 06.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНаргиз
Наргиз - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Наргиз. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Российская певица Наргиз прокомментировала в эфире НТВ поведение в суде актера Михаила Ефремова.
По ее словам, она жалела артиста ровно до того момента, как начались судебные заседания.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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"Когда я вижу, что это начинает уже перерастать в не просто какой-то балаган… Когда я вижу, что Михаил Ефремов начинает хамить родственникам потерпевших, когда я вижу, как он сидит на заседаниях суда…", - сказала певица.
По ее мнению, Ефремов должен сидеть в тюрьме, так как он убил человека.
"А то, что он больной, — это не проблемы общества, это его проблемы в первую очередь. И проблемы тех людей, которые рядом с ним, которые его окружают", - заявила Наргиз.
Певица добавила, что хочет перестать наблюдать за процессом, однако все равно следит за ходом дела.

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. За его рулем был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице на следующее утро.
Экспертиза показала, что Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил артиста под домашний арест.
На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваНаргиз (певица)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Кто такая Наргиз? Ефремов пусть и совершил неоправданный поступок, но он народный актёр, и очень многим очень далеко до его актерского мастерства. А кто такая Наргиз?
6 сентября, 07:30
aolpsm1 Енотова Варяaolpsm1 Енотова Варя
48400397
Ефремов негодяй и убийца. Но и этой даме далеко до иконы нравственности.
6 сентября, 06:57
Степан КрасновСтепан Краснов
97800118
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