https://ria.ru/20200906/napadeniya-1576839363.html

В полиции рассказали подробности нападений в Бирмингеме

Полиция исходит из того, что нападения в городе Бирмингем в Великобритании, в результате которых один человек погиб и семеро пострадали, не связаны с... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:59

2020-09-06T13:59

2020-09-06T14:07

великобритания

бирмингем

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Полиция исходит из того, что нападения в городе Бирмингем в Великобритании, в результате которых один человек погиб и семеро пострадали, не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти, передает агентство <a href="https://pa.media/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Press Association</a>.Полиция разыскивает одного подозреваемого, заявил старший суперинтендант полиции Стив Грэхэм, трансляцию его заявления вел телеканал <a href="https://news.sky.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a>.

https://ria.ru/20200621/1573263302.html

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великобритания

бирмингем

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, бирмингем, в мире