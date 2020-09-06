https://ria.ru/20200906/napadeniya-1576839363.html
В полиции рассказали подробности нападений в Бирмингеме
Полиция исходит из того, что нападения в городе Бирмингем в Великобритании, в результате которых один человек погиб и семеро пострадали, не связаны с... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:59
2020-09-06T13:59
2020-09-06T14:07
великобритания
бирмингем
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576839266_0:188:3307:2048_1400x0_80_0_0_9adcc17f36e9d7f9e4dfd066222df882.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Полиция исходит из того, что нападения в городе Бирмингем в Великобритании, в результате которых один человек погиб и семеро пострадали, не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти, передает агентство <a href="https://pa.media/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Press Association</a>.Полиция разыскивает одного подозреваемого, заявил старший суперинтендант полиции Стив Грэхэм, трансляцию его заявления вел телеканал <a href="https://news.sky.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a>.
https://ria.ru/20200621/1573263302.html
4
великобритания
бирмингем
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576839266_347:0:3078:2048_1400x0_80_0_0_856a0cb405bede2a2da80a0f3131648e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, бирмингем, в мире