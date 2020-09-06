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В полиции рассказали подробности нападений в Бирмингеме
Полиция исходит из того, что нападения в городе Бирмингем в Великобритании, в результате которых один человек погиб и семеро пострадали, не связаны с... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:59
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великобритания
бирмингем
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Полиция исходит из того, что нападения в городе Бирмингем в Великобритании, в результате которых один человек погиб и семеро пострадали, не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти, передает агентство <a href="https://pa.media/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Press Association</a>.Полиция разыскивает одного подозреваемого, заявил старший суперинтендант полиции Стив Грэхэм, трансляцию его заявления вел телеканал <a href="https://news.sky.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sky News</a>.
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великобритания
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60
великобритания, бирмингем, в мире

В полиции рассказали подробности нападений в Бирмингеме

13:59 06.09.2020 (обновлено: 14:07 06.09.2020)
1602
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолиция Великобритании
Полиция Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Полиция исходит из того, что нападения в городе Бирмингем в Великобритании, в результате которых один человек погиб и семеро пострадали, не связаны с терроризмом и совершались не на почве ненависти, передает агентство Press Association.
Полиция разыскивает одного подозреваемого, заявил старший суперинтендант полиции Стив Грэхэм, трансляцию его заявления вел телеканал Sky News.
На месте нападения вооруженного ножом мужчины в Рединге, Великобритания - РИА Новости, 1920, 21.06.2020
21 июня, 16:03
Стали известны подробности о напавшем на людей в Рединге
2183050
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ВеликобританияБирмингемВ мире
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