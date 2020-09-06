https://ria.ru/20200906/mulan-1576789698.html

В Сети появились первые отзывы критиков на фильм “Мулан”

Критики и первые зрители уже оценили римейк культового мультфильма “Мулан” с участием китайских суперзвезд Лю Ифэй и Гун Ли. Для русской аудитории картина... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T02:42

2020-09-06T02:42

2020-09-06T02:42

культура

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уолт дисней

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<strong>Москва, 6 сен — РИА Новости. </strong>Критики и первые зрители уже оценили римейк культового мультфильма “Мулан” с участием китайских суперзвезд Лю Ифэй и Гун Ли. Для русской аудитории картина доступна на цифровой платформе Disney+, но в прокат в России выходит только 10 сентября. На данный момент на сайте Rotten Tomatoes у ленты 82 процента положительных рецензий. На Metacritic — 69 баллов. The Hollywood Reporter<a href="https://www.hollywoodreporter.com/news/mulan-film-review" target="_blank"> отмечает</a>, что "Мулан" с бюджетом в 200 миллионов долларов является самым дорогим фильмом среди тех, что когда-либо снимали женщины-режиссеры. При этом критик считает, что в сценарии недостаточно проработан характер главной героини. Критик Variety <a href="https://variety.com/2020/film/reviews/mulan-review-live-action-adaptation-1234758090/" target="_blank">считает</a>, что фильм получился “нетипично диснеевским” — он гораздо глубже, чем просто красивая картинка. “Однако нового визуального языка картина не создает, как, например, это сделал Тарантино, который в “Убить Билла” блестяще переосмыслил эстетику азиатского кинематографа”. В Observer ехидно <a href="https://observer.com/2020/09/mulan-film-review-liu-yifei-niki-caro-disney/" target="_blank">заметили</a>, что из реальной исторической личности (воительница Хуа Мулань, которая нарядилась в мужскую одежду и пошла в армию, жила в период между 386−533 годами нашей эры) в угоду фем-повестке сделали “Избранного, только в юбке: как Гарри Поттер, но девочка”.

https://ria.ru/20200814/1575798049.html

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, фильмы, уолт дисней, китай