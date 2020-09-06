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Собянин сравнил состояние московской экономики с ситуацией на Западе
Экономика Москвы по сравнению с Западом лучше выдержала удар от пандемии: буквально за 2 месяца она практически уже восстановились до уровня объемов прошлого... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:19
2020-09-06T12:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Экономика <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по сравнению с Западом лучше выдержала удар от пандемии: буквально за 2 месяца она практически уже восстановились до уровня объемов прошлого года, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>."Все-таки удар мощнейший, вы видите, что происходит во всем мире с экономикой. Даже мощнейшие экономики: европейская, американская - они находятся не в лучшем состоянии. Должен сказать, что в Москве экономика по сравнению с тем, что происходит даже на Западе, выдержала этот удар лучше. И я не скажу, что это безболезненно. У нас обороты малого, среднего бизнеса упали где-то в мае - в начале июня почти в 2 раза", - сообщил Собянин.Вслед за этим последовали два месяца существенного восстановления экономики российской столицы, отметил мэр."Буквально за 2 месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе - это мощное вливание и помощь федеральных властей", - рассказал Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика

Собянин сравнил состояние московской экономики с ситуацией на Западе

12:19 06.09.2020
2119
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Экономика Москвы по сравнению с Западом лучше выдержала удар от пандемии: буквально за 2 месяца она практически уже восстановились до уровня объемов прошлого года, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу НТВ.
"Все-таки удар мощнейший, вы видите, что происходит во всем мире с экономикой. Даже мощнейшие экономики: европейская, американская - они находятся не в лучшем состоянии. Должен сказать, что в Москве экономика по сравнению с тем, что происходит даже на Западе, выдержала этот удар лучше. И я не скажу, что это безболезненно. У нас обороты малого, среднего бизнеса упали где-то в мае - в начале июня почти в 2 раза", - сообщил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Вслед за этим последовали два месяца существенного восстановления экономики российской столицы, отметил мэр.
"Буквально за 2 месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе - это мощное вливание и помощь федеральных властей", - рассказал Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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