https://ria.ru/20200906/moskva-1576837247.html

Собянин сравнил состояние московской экономики с ситуацией на Западе

Экономика Москвы по сравнению с Западом лучше выдержала удар от пандемии: буквально за 2 месяца она практически уже восстановились до уровня объемов прошлого... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:19

2020-09-06T12:19

2020-09-06T12:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

экономика

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Экономика <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> по сравнению с Западом лучше выдержала удар от пандемии: буквально за 2 месяца она практически уже восстановились до уровня объемов прошлого года, заявил мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в интервью телеканалу <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a>."Все-таки удар мощнейший, вы видите, что происходит во всем мире с экономикой. Даже мощнейшие экономики: европейская, американская - они находятся не в лучшем состоянии. Должен сказать, что в Москве экономика по сравнению с тем, что происходит даже на Западе, выдержала этот удар лучше. И я не скажу, что это безболезненно. У нас обороты малого, среднего бизнеса упали где-то в мае - в начале июня почти в 2 раза", - сообщил Собянин.Вслед за этим последовали два месяца существенного восстановления экономики российской столицы, отметил мэр."Буквально за 2 месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе - это мощное вливание и помощь федеральных властей", - рассказал Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200906/sobyanin-1576836989.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, экономика