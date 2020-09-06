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Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся вместе с женой на медовый месяц в Турцию, пожаловался в инстаграме на испорченный отдых. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:10
2020-09-06T17:09
россия
арсений шульгин
турция
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Младший сын певицы Валерии <a href="http://ria.ru/person_arseniy-shulgin/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Шульгин</a>, отправившийся вместе с женой на медовый месяц в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, пожаловался в <a href="https://www.instagram.com/arseniy_shulgin/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> на испорченный отдых. По словам Шульгина, по прибытии в отель их багаж потеряли и искали в течение двух часов. Затем пару поселили в номер, где вместо двуспальной кровати были соединенные вместе односпальные. В итоге молодожены сменили гостиницу. Сын певицы добавил, что они с супругой стараются получать удовольствие от отдыха. Молодой человек отметил, что в Турции очень красиво."Единственное, что ужасно, — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам", — пожаловался он.Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://ria.ru/20200903/valeriya-1576656226.html
кого волнует отдых малолетнего недоросля, отдых которого оплатила мама?
129
Пусть поплачет у мамы на груди, она вытрет ему сопли и погладит по головке.
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россия
турция
РИА Новости
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Новости
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россия, арсений шульгин, турция

Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

15:10 06.09.2020 (обновлено: 17:09 06.09.2020)
19315
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтактеАрсений Шульгин
Арсений Шульгин - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© аккаунт Арсения Шульгина во ВКонтакте
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся вместе с женой на медовый месяц в Турцию, пожаловался в инстаграме на испорченный отдых.
По словам Шульгина, по прибытии в отель их багаж потеряли и искали в течение двух часов. Затем пару поселили в номер, где вместо двуспальной кровати были соединенные вместе односпальные. В итоге молодожены сменили гостиницу.
Сын певицы добавил, что они с супругой стараются получать удовольствие от отдыха. Молодой человек отметил, что в Турции очень красиво.
"Единственное, что ужасно, — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам", — пожаловался он.
Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа в Москве.
Певица Валерия - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Обсудить 31
РоссияАрсений ШульгинТурция
Популярные комментарии
кого волнует отдых малолетнего недоросля, отдых которого оплатила мама?
6 сентября, 15:22
vRvrdn Rodin
114111102
Пусть поплачет у мамы на груди, она вытрет ему сопли и погладит по головке.
6 сентября, 15:40
NNikki_5519
67161111
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