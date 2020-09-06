https://ria.ru/20200906/molodozheny-1576841364.html

Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин, отправившийся вместе с женой на медовый месяц в Турцию, пожаловался в инстаграме на испорченный отдых. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:10

2020-09-06T15:10

2020-09-06T17:09

россия

арсений шульгин

турция

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Младший сын певицы Валерии <a href="http://ria.ru/person_arseniy-shulgin/" target="_blank" data-auto="true">Арсений Шульгин</a>, отправившийся вместе с женой на медовый месяц в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, пожаловался в <a href="https://www.instagram.com/arseniy_shulgin/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> на испорченный отдых. По словам Шульгина, по прибытии в отель их багаж потеряли и искали в течение двух часов. Затем пару поселили в номер, где вместо двуспальной кровати были соединенные вместе односпальные. В итоге молодожены сменили гостиницу. Сын певицы добавил, что они с супругой стараются получать удовольствие от отдыха. Молодой человек отметил, что в Турции очень красиво."Единственное, что ужасно, — здесь каменистый пляж. Там реальные камни и очень больно ногам", — пожаловался он.Арсений Шульгин и Лиана Волкова поженились 28 августа в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.

https://ria.ru/20200903/valeriya-1576656226.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арсений шульгин, турция