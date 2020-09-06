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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20200906/moda-1576814714.html
Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды
Уже можно носить сланцы с носками? А шлёпанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки? "От-кутюр" — это от кого? Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года? Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
2020-09-06T12:00
2020-09-06T12:00
как это по-русски
подкаст
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Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды
Уже можно носить сланцы с носками? А шлёпанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки? «От-кутюр» — это от кого? Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года? Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
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аудио, подкаст

Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды

12:00 06.09.2020
9909
Как это по-русски
Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды
Вчера, 12:00
Уже можно носить сланцы с носками? А шлёпанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки? "От-кутюр" — это от кого? Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года? Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Эпизод подготовила Ксения Драницина
Голоса эпизода Наталия Шашина, Артём Буфтяк
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Как это по-русскиПодкаст
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