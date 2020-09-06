https://ria.ru/20200906/mkad-1576846639.html
Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб
Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте, сообщил Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T19:16
2020-09-06T19:16
2020-09-06T19:29
мкад
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте, сообщил <a href="https://t.me/DtOperativno/1903" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> пресс-службы департамента транспорта.Авария произошла на 85 километре кольцевой автодороги."Движение по внутренней стороне затруднено на 5,5 километра", — добавили в департаменте.Детали произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html
Вадим Антонов
это был человек-олень. они часто выскакивают на дорогу
34
General2810
А Дарвин был прав...
15
14
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мкад, москва, происшествия