https://ria.ru/20200906/mkad-1576846639.html

Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб

Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте, сообщил Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T19:16

2020-09-06T19:16

2020-09-06T19:29

мкад

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте, сообщил <a href="https://t.me/DtOperativno/1903" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> пресс-службы департамента транспорта.Авария произошла на 85 километре кольцевой автодороги."Движение по внутренней стороне затруднено на 5,5 километра", — добавили в департаменте.Детали произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html

Вадим Антонов это был человек-олень. они часто выскакивают на дорогу 34

General2810 А Дарвин был прав... 15

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкад, москва, происшествия