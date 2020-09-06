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Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб
Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте, сообщил Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T19:16
2020-09-06T19:29
мкад
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте, сообщил <a href="https://t.me/DtOperativno/1903" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram-канале</a> пресс-службы департамента транспорта.Авария произошла на 85 километре кольцевой автодороги."Движение по внутренней стороне затруднено на 5,5 километра", — добавили в департаменте.Детали произошедшего уточняются.
https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html
это был человек-олень. они часто выскакивают на дорогу
34
А Дарвин был прав...
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мкад, москва, происшествия

Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб

19:16 06.09.2020 (обновлено: 19:29 06.09.2020)
10630
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Автомобиль сбил пешехода, пытавшегося перебежать МКАД в неположенном месте, сообщил Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
Авария произошла на 85 километре кольцевой автодороги.
"Движение по внутренней стороне затруднено на 5,5 километра", — добавили в департаменте.
Детали произошедшего уточняются.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 16:10
В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека
162691551329
Обсудить 14
МКАДМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
это был человек-олень. они часто выскакивают на дорогу
6 сентября, 19:42
Вадим АнтоновВадим Антонов
2071006
А Дарвин был прав...
6 сентября, 19:27
General2810General2810
1300101
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