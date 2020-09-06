https://ria.ru/20200906/minsk-1576844110.html

Участники акции в Минске уходят от резиденции президента

Участники многотысячной протестной акции в Минске начали массово покидать участок на проспекте Победителей, где выставлены ограждения, за которыми расположена... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T17:39

2020-09-06T17:39

2020-09-06T17:52

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576842784_0:36:2990:1718_1400x0_80_0_0_7c584cfef4d2d7a7254e186c39190d92.jpg

<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости, Евгений Орел.</strong> Участники многотысячной протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начали массово покидать участок на проспекте Победителей, где выставлены ограждения, за которыми расположена резиденция президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.За последние часы на этом участке улицы скопились тысячи человек, однако начавшийся примерно в 16 часов дождь заставил многих протестующих отступить. Спустя примерно час толпа стала заметно редеть, и участники акции начали сотнями двигаться от резиденции Лукашенко. Сейчас они идут к знаменитой стеле "Минск - город-герой", которая также является одним из наиболее популярных пунктов сбора у протестующих.За прошедшие часы между протестующими и силовиками, стоящими за ограждениями, не было никаких столкновений. Участники протестной акции вели себя мирно и не провоцировали силовиков на активные действия. Отступая к стеле, они продолжают скандировать протестные лозунги, бить в барабаны. Несмотря на массовый исход протестующих возле ограждений по-прежнему остаются несколько тысяч человек.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576842920.html

Alex Montie Как говаривал незабвенный премьер Черномырдин:"Не надо нам тут вот это вот туда-сюда". По-моему, очень применимо к "протестующим" в Минске. 14

Александр Невский Революционеры, блин. Дождя испугались, или милицию? Или отработали денюжки кое как, и хватит на сегодня? 11

17

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире