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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576844110.html
Участники акции в Минске уходят от резиденции президента
Участники многотысячной протестной акции в Минске начали массово покидать участок на проспекте Победителей, где выставлены ограждения, за которыми расположена... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T17:39
2020-09-06T17:52
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости, Евгений Орел.</strong> Участники многотысячной протестной акции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> начали массово покидать участок на проспекте Победителей, где выставлены ограждения, за которыми расположена резиденция президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.За последние часы на этом участке улицы скопились тысячи человек, однако начавшийся примерно в 16 часов дождь заставил многих протестующих отступить. Спустя примерно час толпа стала заметно редеть, и участники акции начали сотнями двигаться от резиденции Лукашенко. Сейчас они идут к знаменитой стеле "Минск - город-герой", которая также является одним из наиболее популярных пунктов сбора у протестующих.За прошедшие часы между протестующими и силовиками, стоящими за ограждениями, не было никаких столкновений. Участники протестной акции вели себя мирно и не провоцировали силовиков на активные действия. Отступая к стеле, они продолжают скандировать протестные лозунги, бить в барабаны. Несмотря на массовый исход протестующих возле ограждений по-прежнему остаются несколько тысяч человек.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576842920.html
Как говаривал незабвенный премьер Черномырдин:"Не надо нам тут вот это вот туда-сюда". По-моему, очень применимо к "протестующим" в Минске.
14
Революционеры, блин. Дождя испугались, или милицию? Или отработали денюжки кое как, и хватит на сегодня?
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минск
белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Участники акции в Минске уходят от резиденции президента

17:39 06.09.2020 (обновлено: 17:52 06.09.2020)
4896
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастник несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" и сотрудники милиции на улице в Минске
Участник несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на улице в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 сен - РИА Новости, Евгений Орел. Участники многотысячной протестной акции в Минске начали массово покидать участок на проспекте Победителей, где выставлены ограждения, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
За последние часы на этом участке улицы скопились тысячи человек, однако начавшийся примерно в 16 часов дождь заставил многих протестующих отступить. Спустя примерно час толпа стала заметно редеть, и участники акции начали сотнями двигаться от резиденции Лукашенко. Сейчас они идут к знаменитой стеле "Минск - город-герой", которая также является одним из наиболее популярных пунктов сбора у протестующих.
За прошедшие часы между протестующими и силовиками, стоящими за ограждениями, не было никаких столкновений. Участники протестной акции вели себя мирно и не провоцировали силовиков на активные действия. Отступая к стеле, они продолжают скандировать протестные лозунги, бить в барабаны. Несмотря на массовый исход протестующих возле ограждений по-прежнему остаются несколько тысяч человек.
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4025448123
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как говаривал незабвенный премьер Черномырдин:"Не надо нам тут вот это вот туда-сюда". По-моему, очень применимо к "протестующим" в Минске.
6 сентября, 17:50
Alex MontieAlex Montie
580001
Революционеры, блин. Дождя испугались, или милицию? Или отработали денюжки кое как, и хватит на сегодня?
6 сентября, 17:59
Александр НевскийАлександр Невский
800003
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