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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576843308.html
Часть митингующих отошла от оцепления у резиденции Лукашенко из-за ливня
Внезапно начавшийся ливень заставил отступить часть митингующих, собравшихся в Минске на проспекте Победителей возле заграждений, за которыми расположена... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:49
2020-09-06T16:49
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Внезапно начавшийся ливень заставил отступить часть митингующих, собравшихся в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> на проспекте Победителей возле заграждений, за которыми расположена резиденция президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На протяжении последних полутора часов толпа стояла лицом к лицу с сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, охраняющих подступы к резиденции Лукашенко. Толпа скандировала протестные лозунги и не предпринимала никаких активных действий. Силовики, стоящие за ограждениями, вдоль которых выложена колючая проволока, никак не вмешивались в происходящее.Между тем, внезапно начавшийся ливень, вынудил многих протестующих отойти от оцепления и переместиться в близлежащие гостиницы и автопарки. Однако место ушедших тут же заняли новые участники.Периодически из близлежащих зданий через громкоговорители звучат призывы к протестующим разойтись, толпа никак на них не реагирует. На крышах и в окнах двух высотных гостиниц, находящихся вблизи ограждений, корреспондент РИА Новости заметил людей в черной форме и балаклавах.В воскресенье в Минске противники действующего президента Александр Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576842920.html
https://ria.ru/20200906/minsk-1576841516.html
Вотето батька "выбранный" Президент,аж БТРы берегут от 80% ЗА!
58
Где народ уже достали,и спонсоров не надо.Так заезженный треп о них.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Часть митингующих отошла от оцепления у резиденции Лукашенко из-за ливня

16:49 06.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на улице в Минске, где должна пройти несанкционированная акция оппозиции "Марш единства"
Сотрудники милиции на улице в Минске, где должна пройти несанкционированная акция оппозиции Марш единства - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники милиции на улице в Минске, где должна пройти несанкционированная акция оппозиции "Марш единства"
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Внезапно начавшийся ливень заставил отступить часть митингующих, собравшихся в Минске на проспекте Победителей возле заграждений, за которыми расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На протяжении последних полутора часов толпа стояла лицом к лицу с сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии, охраняющих подступы к резиденции Лукашенко. Толпа скандировала протестные лозунги и не предпринимала никаких активных действий. Силовики, стоящие за ограждениями, вдоль которых выложена колючая проволока, никак не вмешивались в происходящее.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Между тем, внезапно начавшийся ливень, вынудил многих протестующих отойти от оцепления и переместиться в близлежащие гостиницы и автопарки. Однако место ушедших тут же заняли новые участники.
Периодически из близлежащих зданий через громкоговорители звучат призывы к протестующим разойтись, толпа никак на них не реагирует. На крышах и в окнах двух высотных гостиниц, находящихся вблизи ограждений, корреспондент РИА Новости заметил людей в черной форме и балаклавах.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александр Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
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271915012
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вотето батька "выбранный" Президент,аж БТРы берегут от 80% ЗА!
6 сентября, 17:29
Слава МишкичСлава Мишкич
39400015
Где народ уже достали,и спонсоров не надо.Так заезженный треп о них.
6 сентября, 17:32
Слава МишкичСлава Мишкич
37000012
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