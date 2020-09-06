Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576842920.html
На крыше Дворца независимости в Минске заметили неизвестных
Около десятка неизвестных мужчин в темной одежде, возможно, снайперы или сотрудники милиции, находятся на крыше Дворца независимости в Минске, передает... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:36
2020-09-06T16:36
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211161_0:0:3122:1757_1400x0_80_0_0_38cb0491befbcd0380c1c7be35f1ddd1.jpg
<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Около десятка неизвестных мужчин в темной одежде, возможно, снайперы или сотрудники милиции, находятся на крыше Дворца независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.У ограждения Дворца независимости сейчас проходит масштабный несанкционированный митинг оппозиции. Люди свистят, выкрикивают лозунги, машут бело-красно-белыми флагами. Они не расходятся, несмотря на сильный дождь.В это время омоновцы и милиция из оцепления по очереди отходит к автобусам, чтобы надеть накидки от дождя. За оцеплением находится большое количество милицейской спецтехники, а также БТРы. Милиция в этом районе перекрыла автомобильное движение, также пешеходов не пропускают в тыл к оцеплению. Люди на крыше Дворца независимости наблюдают за ситуацией, используя бинокли, передает корреспондент РИА Новости.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html
Ну я же говорю, сейчас снайперы подтянуться. Людей на крыше видели , а может и нет. какя разница? Для революции главное - жертвы. Всё будет как в Киеве, когда было видно в одном из роликов, что в протестующих стреляют сзади , в спину. Поэтому на месте расстрела спилили все деревья , что-бы никто не догадался.
59
.... СНАЙПЕРОВ! Договаривайте уже до конца! Технология одна! Немедленно арестовать и обшмонать! Наверняка винтовки с оптическими прицелами у них наготове!
47
10
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211161_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_c6c0d9412d106268f4b35f5396ca2f7e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минск, белоруссия, в мире

На крыше Дворца независимости в Минске заметили неизвестных

16:36 06.09.2020
41314
© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Около десятка неизвестных мужчин в темной одежде, возможно, снайперы или сотрудники милиции, находятся на крыше Дворца независимости в Минске, передает корреспондент РИА Новости.
У ограждения Дворца независимости сейчас проходит масштабный несанкционированный митинг оппозиции. Люди свистят, выкрикивают лозунги, машут бело-красно-белыми флагами. Они не расходятся, несмотря на сильный дождь.
В это время омоновцы и милиция из оцепления по очереди отходит к автобусам, чтобы надеть накидки от дождя. За оцеплением находится большое количество милицейской спецтехники, а также БТРы. Милиция в этом районе перекрыла автомобильное движение, также пешеходов не пропускают в тыл к оцеплению. Люди на крыше Дворца независимости наблюдают за ситуацией, используя бинокли, передает корреспондент РИА Новости.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Кадры задержания людей в преддверии несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 14:25Протесты в Белоруссии
В Минске начались задержания перед несанкционированной акцией
200612121637
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Ну я же говорю, сейчас снайперы подтянуться. Людей на крыше видели , а может и нет. какя разница? Для революции главное - жертвы. Всё будет как в Киеве, когда было видно в одном из роликов, что в протестующих стреляют сзади , в спину. Поэтому на месте расстрела спилили все деревья , что-бы никто не догадался.
6 сентября, 16:55
lleodan63
43000214
.... СНАЙПЕРОВ! Договаривайте уже до конца! Технология одна! Немедленно арестовать и обшмонать! Наверняка винтовки с оптическими прицелами у них наготове!
6 сентября, 16:53
ddeluxo-87
21400022
Рекомендуем
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства и сотрудники милиции на одной из улиц в Минске
В Минске завершилась массовая акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
В центре Минска закрыли несколько станций метро из-за акций протеста
Фонтан Треви в Риме. 3 мая 2020 года
Что увидел в Риме и Венеции российский кинокритик
Виды Пензы
В Пензе нашли живым пропавшего восьмиклассника
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев заявил о компромате на оппонентов по делу о ДТП с Ефремовым
Участники студенческой акции протеста в Минске
Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих
Автомобиль дорожно-патрульной службы Белоруссии
В Минске задержали автомобиль с "негосударственной атрибутикой" и оружием
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Артист, продюсер Владимир Винокур на премьере фильма Алексея Учителя Матильда в киноцентре Октябрь в Москве. 24 октября 2017
Винокур показал момент эвакуации Петросяна с концерта в Сочи
Школьные рюкзаки
Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния