https://ria.ru/20200906/minsk-1576842920.html
На крыше Дворца независимости в Минске заметили неизвестных
Около десятка неизвестных мужчин в темной одежде, возможно, снайперы или сотрудники милиции, находятся на крыше Дворца независимости в Минске, передает... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:36
2020-09-06T16:36
2020-09-06T16:36
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Около десятка неизвестных мужчин в темной одежде, возможно, снайперы или сотрудники милиции, находятся на крыше Дворца независимости в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, передает корреспондент РИА Новости.У ограждения Дворца независимости сейчас проходит масштабный несанкционированный митинг оппозиции. Люди свистят, выкрикивают лозунги, машут бело-красно-белыми флагами. Они не расходятся, несмотря на сильный дождь.В это время омоновцы и милиция из оцепления по очереди отходит к автобусам, чтобы надеть накидки от дождя. За оцеплением находится большое количество милицейской спецтехники, а также БТРы. Милиция в этом районе перекрыла автомобильное движение, также пешеходов не пропускают в тыл к оцеплению. Люди на крыше Дворца независимости наблюдают за ситуацией, используя бинокли, передает корреспондент РИА Новости.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html
leodan63
Ну я же говорю, сейчас снайперы подтянуться. Людей на крыше видели , а может и нет. какя разница? Для революции главное - жертвы. Всё будет как в Киеве, когда было видно в одном из роликов, что в протестующих стреляют сзади , в спину. Поэтому на месте расстрела спилили все деревья , что-бы никто не догадался.
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deluxo-87
.... СНАЙПЕРОВ! Договаривайте уже до конца! Технология одна! Немедленно арестовать и обшмонать! Наверняка винтовки с оптическими прицелами у них наготове!
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минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, в мире