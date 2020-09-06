https://ria.ru/20200906/minsk-1576842158.html

Оператор объяснил возникновение проблем с интернетом в Минске

Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:50

2020-09-06T15:50

2020-09-06T15:50

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД."По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в <a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1302580681223163906" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Кроме того, как передают корреспонденты РИА Новости, проблемы с мобильным интернетом наблюдаются и у абонентов оператора МТС - причем мобильная передача данных не работает как в центре Минска, так и на его окраинах. В соцсетях пользователи жалуются на сбои мобильного интернета и у третьего белорусского оператора сотовой связи Life.Ранее в ходе воскресных акций протеста в Белоруссии также наблюдались перебои в работе мобильного интернета.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html

https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576822127.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире