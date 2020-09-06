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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576842158.html
Оператор объяснил возникновение проблем с интернетом в Минске
Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:50
2020-09-06T15:50
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД."По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в <a href="https://twitter.com/a1belarus/status/1302580681223163906" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Кроме того, как передают корреспонденты РИА Новости, проблемы с мобильным интернетом наблюдаются и у абонентов оператора МТС - причем мобильная передача данных не работает как в центре Минска, так и на его окраинах. В соцсетях пользователи жалуются на сбои мобильного интернета и у третьего белорусского оператора сотовой связи Life.Ранее в ходе воскресных акций протеста в Белоруссии также наблюдались перебои в работе мобильного интернета.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html
https://ria.ru/20200905/belorussiya-1576822127.html
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минск
белоруссия
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минск, белоруссия, в мире

Оператор объяснил возникновение проблем с интернетом в Минске

15:50 06.09.2020
1482
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники протестов на площади Независимости в Минске
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Участники протестов на площади Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Белорусский оператор А1 сообщил, что по распоряжению уполномоченных госорганов в Минске в воскресенье снижена пропускная способность мобильного интернета.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александра Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
"По распоряжению уполномоченных государственных органов на территории города Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении оператора в Twitter.
Кроме того, как передают корреспонденты РИА Новости, проблемы с мобильным интернетом наблюдаются и у абонентов оператора МТС - причем мобильная передача данных не работает как в центре Минска, так и на его окраинах. В соцсетях пользователи жалуются на сбои мобильного интернета и у третьего белорусского оператора сотовой связи Life.
Кадры задержания людей в преддверии несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 14:25Протесты в Белоруссии
В Минске начались задержания перед несанкционированной акцией
Ранее в ходе воскресных акций протеста в Белоруссии также наблюдались перебои в работе мобильного интернета.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
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