https://ria.ru/20200906/minsk-1576841568.html

В центре Минска перекрыли проспект Независимости

Кордон из нескольких сотен силовиков при поддержке спецтехники и водометов перекрыл проспект Независимости в районе универсама Центральный, многочисленная... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:17

2020-09-06T15:17

2020-09-06T15:17

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Кордон из нескольких сотен силовиков при поддержке спецтехники и водометов перекрыл проспект Независимости в районе универсама Центральный, многочисленная колонна протестующих повернула на улицу Ленина в сторону проспекта Победителей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Силовики не предпринимают активных действий, ограничиваясь мощными звуковыми сигналами для того, чтобы заглушить скандирование протестующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576841516.html

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Силовики выстроились в цепь на проспекте Независимости в центре Минска Колонна протестующих дошла до оцепления на проспекте Независимости 2020-09-06T15:17 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире