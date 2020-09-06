https://ria.ru/20200906/minsk-1576841568.html
В центре Минска перекрыли проспект Независимости
Кордон из нескольких сотен силовиков при поддержке спецтехники и водометов перекрыл проспект Независимости в районе универсама Центральный, многочисленная... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:17
2020-09-06T15:17
2020-09-06T15:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Кордон из нескольких сотен силовиков при поддержке спецтехники и водометов перекрыл проспект Независимости в районе универсама Центральный, многочисленная колонна протестующих повернула на улицу Ленина в сторону проспекта Победителей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Силовики не предпринимают активных действий, ограничиваясь мощными звуковыми сигналами для того, чтобы заглушить скандирование протестующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576841516.html
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минск
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силовики выстроились в цепь на проспекте Независимости в центре Минска
Колонна протестующих дошла до оцепления на проспекте Независимости
2020-09-06T15:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире