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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576841516.html
В Минске задержали мужчину, распылившего газ в лицо милиционера
Белорусские правоохранители задержали мужчину, который во время одной из несанкционированных акций протеста распылил в Минске перцовый газ в лицо милиционера,... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:15
2020-09-06T15:15
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители задержали мужчину, который во время одной из несанкционированных акций протеста распылил в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> перцовый газ в лицо милиционера, сообщила в воскресенье пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."На Логойском тракте в Минске 3 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие. В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков. Чтобы помешать законной деятельности правоохранителей, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся", - отмечается в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd/2043" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Там отмечается, что пострадавшего сразу же доставили в медучреждение, где был поставлен диагноз "химический ожог лица, шеи, глаз перцовым аэрозолем". В настоящее время его здоровью ничего не угрожает."Нарушителя нашли буквально через сутки. Нелады с законом у 40-летнего мужчины бывали и ранее. Много раз привлекался к административной ответственности, ранее судим. Сейчас задержанный сожалеет о содеянном. Возможно, это зачтется как смягчающее обстоятельство", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что "следователи уже дали правовую оценку его выходке: за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело". Согласно уголовному кодексу <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел грозит наказание вплоть до лишения свободы на до шести лет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576836917.html
https://ria.ru/20200906/minsk-1576840021.html
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светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали мужчину, распылившего газ в лицо милиционера

15:15 06.09.2020
1210
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали мужчину, который во время одной из несанкционированных акций протеста распылил в Минске перцовый газ в лицо милиционера, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии.
"На Логойском тракте в Минске 3 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие. В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков. Чтобы помешать законной деятельности правоохранителей, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.
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Там отмечается, что пострадавшего сразу же доставили в медучреждение, где был поставлен диагноз "химический ожог лица, шеи, глаз перцовым аэрозолем". В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
"Нарушителя нашли буквально через сутки. Нелады с законом у 40-летнего мужчины бывали и ранее. Много раз привлекался к административной ответственности, ранее судим. Сейчас задержанный сожалеет о содеянном. Возможно, это зачтется как смягчающее обстоятельство", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что "следователи уже дали правовую оценку его выходке: за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело". Согласно уголовному кодексу Белоруссии за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел грозит наказание вплоть до лишения свободы на до шести лет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
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