https://ria.ru/20200906/minsk-1576841516.html

В Минске задержали мужчину, распылившего газ в лицо милиционера

Белорусские правоохранители задержали мужчину, который во время одной из несанкционированных акций протеста распылил в Минске перцовый газ в лицо милиционера,... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:15

2020-09-06T15:15

2020-09-06T15:15

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576020257_0:0:3186:1793_1400x0_80_0_0_fa98e850dba24f10a8b86d883810588f.jpg

<strong>МИНСК, 6 сен – РИА Новости.</strong> Белорусские правоохранители задержали мужчину, который во время одной из несанкционированных акций протеста распылил в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> перцовый газ в лицо милиционера, сообщила в воскресенье пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."На Логойском тракте в Минске 3 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие. В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков. Чтобы помешать законной деятельности правоохранителей, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся", - отмечается в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd/2043" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Там отмечается, что пострадавшего сразу же доставили в медучреждение, где был поставлен диагноз "химический ожог лица, шеи, глаз перцовым аэрозолем". В настоящее время его здоровью ничего не угрожает."Нарушителя нашли буквально через сутки. Нелады с законом у 40-летнего мужчины бывали и ранее. Много раз привлекался к административной ответственности, ранее судим. Сейчас задержанный сожалеет о содеянном. Возможно, это зачтется как смягчающее обстоятельство", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что "следователи уже дали правовую оценку его выходке: за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело". Согласно уголовному кодексу <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел грозит наказание вплоть до лишения свободы на до шести лет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/belorussiya-1576836917.html

https://ria.ru/20200906/minsk-1576840021.html

3

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире