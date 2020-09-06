В Минске задержали мужчину, распылившего газ в лицо милиционера
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© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
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МИНСК, 6 сен – РИА Новости. Белорусские правоохранители задержали мужчину, который во время одной из несанкционированных акций протеста распылил в Минске перцовый газ в лицо милиционера, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД Белоруссии.
"На Логойском тракте в Минске 3 сентября проходило несанкционированное массовое мероприятие. В целях обеспечения общественной безопасности сотрудники Советского РУВД Минска задерживали самых активных участников беспорядков. Чтобы помешать законной деятельности правоохранителей, неизвестный распылил в лицо одного из милиционеров слезоточивый газ, после чего скрылся", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.
Там отмечается, что пострадавшего сразу же доставили в медучреждение, где был поставлен диагноз "химический ожог лица, шеи, глаз перцовым аэрозолем". В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
"Нарушителя нашли буквально через сутки. Нелады с законом у 40-летнего мужчины бывали и ранее. Много раз привлекался к административной ответственности, ранее судим. Сейчас задержанный сожалеет о содеянном. Возможно, это зачтется как смягчающее обстоятельство", - подчеркивается в сообщении. Там говорится, что "следователи уже дали правовую оценку его выходке: за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел возбуждено уголовное дело". Согласно уголовному кодексу Белоруссии за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел грозит наказание вплоть до лишения свободы на до шести лет.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.