https://ria.ru/20200906/minsk-1576841433.html

ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в Минске

Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:14

2020-09-06T15:14

2020-09-06T18:57

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В этом месте через проспект Победителей выстроились заградительные машины "Стена", также подъехали машины с мотками колючей проволоки и водометы. ГАИ перекрыло движение автомобилей по проспекту, силовики организуют заграждения.В район стянуты значительные силы милиции.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576840955.html

https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, в мире