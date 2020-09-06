https://ria.ru/20200906/minsk-1576841433.html
ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в Минске
Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:14
2020-09-06T15:14
2020-09-06T18:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845698_0:42:3002:1731_1400x0_80_0_0_1d6e4ba83783ef3b5bee0a760d01a9b3.jpg
<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В этом месте через проспект Победителей выстроились заградительные машины "Стена", также подъехали машины с мотками колючей проволоки и водометы. ГАИ перекрыло движение автомобилей по проспекту, силовики организуют заграждения.В район стянуты значительные силы милиции.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576840955.html
https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/06/1576845698_136:0:2867:2048_1400x0_80_0_0_ce201da730614f2a261dda4f91755b1f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, в мире
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В этом месте через проспект Победителей выстроились заградительные машины "Стена", также подъехали машины с мотками колючей проволоки и водометы. ГАИ перекрыло движение автомобилей по проспекту, силовики организуют заграждения.
В район стянуты значительные силы милиции.
В воскресенье в Минске
противники действующего президента Александр Лукашенко
проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.