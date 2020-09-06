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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576841433.html
ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в Минске
Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:14
2020-09-06T18:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В этом месте через проспект Победителей выстроились заградительные машины "Стена", также подъехали машины с мотками колючей проволоки и водометы. ГАИ перекрыло движение автомобилей по проспекту, силовики организуют заграждения.В район стянуты значительные силы милиции.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576840955.html
https://ria.ru/20200906/zaderzhanie-1576839980.html
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александр лукашенко, минск, в мире

ОМОН начал выстраивать заграждения у Дворца независимости в Минске

15:14 06.09.2020 (обновлено: 18:57 06.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Белорусский ОМОН начал выстраивать заграждения в районе Дворца независимости в Минске, куда, возможно, придут сторонники оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В этом месте через проспект Победителей выстроились заградительные машины "Стена", также подъехали машины с мотками колючей проволоки и водометы. ГАИ перекрыло движение автомобилей по проспекту, силовики организуют заграждения.
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 14:58Протесты в Белоруссии
В Минске на акции протеста задержали около десяти человек
В район стянуты значительные силы милиции.
В воскресенье в Минске противники действующего президента Александр Лукашенко проводят очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
Кадры задержания людей в преддверии несанкционированной акции в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 14:25Протесты в Белоруссии
В Минске начались задержания перед несанкционированной акцией
3002217
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
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