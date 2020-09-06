Колонна протестующих дошла до оцепления в центре Минска
14:48 06.09.2020 (обновлено: 15:42 06.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на улице в Минске во время несанкционированной акции оппозиции "Марш единства"
Сотрудники милиции на улице в Минске во время несанкционированной акции оппозиции "Марш единства"
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Протестующие в Минске подошли к оцеплению ОМОН и бойцов внутренних войск у гостинцы "Виктория", передает корреспондент РИА Новости с места события.
Перед резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко выставлено оцепление из спецтехники и бойцов ОМОН и внутренних войск. Активных действий ни силовики, ни протестующие не предпринимают. В этот раз оцепление силовиков выставлено чуть ближе по проспекту Независимости, почти напротив гостиницы "Виктория".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.