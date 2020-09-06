https://ria.ru/20200906/minsk-1576840806.html

Колонна протестующих дошла до оцепления в центре Минска

Протестующие в Минске подошли к оцеплению ОМОН и бойцов внутренних войск у гостинцы "Виктория", передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T14:48

2020-09-06T14:48

2020-09-06T15:42

белоруссия

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> подошли к оцеплению ОМОН и бойцов внутренних войск у гостинцы "Виктория", передает корреспондент РИА Новости с места события.Перед резиденцией президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> выставлено оцепление из спецтехники и бойцов ОМОН и внутренних войск. Активных действий ни силовики, ни протестующие не предпринимают. В этот раз оцепление силовиков выставлено чуть ближе по проспекту Независимости, почти напротив гостиницы "Виктория".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576841516.html

GlAV 407 Сами не знают - чего хотят. "Протестувальники" 21

Сергей acid помогай им Бог!!! 19

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белоруссия

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, александр лукашенко, минск, в мире