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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/minsk-1576840806.html
Колонна протестующих дошла до оцепления в центре Минска
Протестующие в Минске подошли к оцеплению ОМОН и бойцов внутренних войск у гостинцы "Виктория", передает корреспондент РИА Новости с места события. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T14:48
2020-09-06T15:42
белоруссия
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Протестующие в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> подошли к оцеплению ОМОН и бойцов внутренних войск у гостинцы "Виктория", передает корреспондент РИА Новости с места события.Перед резиденцией президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> выставлено оцепление из спецтехники и бойцов ОМОН и внутренних войск. Активных действий ни силовики, ни протестующие не предпринимают. В этот раз оцепление силовиков выставлено чуть ближе по проспекту Независимости, почти напротив гостиницы "Виктория".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576841516.html
Сами не знают - чего хотят. "Протестувальники"
21
помогай им Бог!!!
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белоруссия
минск
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60
белоруссия, александр лукашенко, минск, в мире

Колонна протестующих дошла до оцепления в центре Минска

14:48 06.09.2020 (обновлено: 15:42 06.09.2020)
3689
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники милиции на улице в Минске во время несанкционированной акции оппозиции "Марш единства"
Сотрудники милиции на улице в Минске во время несанкционированной акции оппозиции Марш единства - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудники милиции на улице в Минске во время несанкционированной акции оппозиции "Марш единства"
МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Протестующие в Минске подошли к оцеплению ОМОН и бойцов внутренних войск у гостинцы "Виктория", передает корреспондент РИА Новости с места события.
Перед резиденцией президента Белоруссии Александра Лукашенко выставлено оцепление из спецтехники и бойцов ОМОН и внутренних войск. Активных действий ни силовики, ни протестующие не предпринимают. В этот раз оцепление силовиков выставлено чуть ближе по проспекту Независимости, почти напротив гостиницы "Виктория".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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10320052
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Популярные комментарии
Сами не знают - чего хотят. "Протестувальники"
6 сентября, 14:50
GlAV 407GlAV 407
1500006
помогай им Бог!!!
6 сентября, 14:50
СaСергей acid
5010013
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