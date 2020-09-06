https://ria.ru/20200906/minsk-1576840021.html

У резиденции Лукашенко в Минске стоят десять БТР

Десять БТР с военными стоят у Дворца Независимости - резиденции президента Белоруссии - в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T14:26

2020-09-06T14:26

2020-09-06T14:26

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Десять БТР с военными стоят у Дворца Независимости - резиденции президента Белоруссии - в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости.Рядом с дворцом находится также Верховный суд республики. Неподалёку стоят машины с колючей проволокой - она пока не размотана.Во время двух предыдущих воскресных митингов сторонники белорусской оппозиции приходили ко Дворцу Независимости, но каждый раз дорогу им преграждал ОМОН. В прошлое воскресенье к резиденции Лукашенко также подогнали БТРы.В воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> планируют новую несогласованную акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ранее подобные воскресные акции сопровождались задержаниями протестующих.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576837966.html

https://ria.ru/20200906/minsk-1576836592.html

kotofej В одном из БТР сидит сам батька в бронике, а в башне у пулемёта сын его...))) 24

Петя Грин Приерывают спину креветковода? 20

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире