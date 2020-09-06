https://ria.ru/20200906/minsk-1576837966.html

Силовики оцепили площадь у Дворца Республики в Минске

Порядка ста сотрудников МВД Белоруссии, включая бойцов спецподразделений, дислоцированы на Октябрьской площади в центре Минска, где расположен Дворец... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:55

2020-09-06T12:55

2020-09-06T13:18

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости.</strong> Порядка ста сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, включая бойцов спецподразделений, дислоцированы на Октябрьской площади в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, где расположен Дворец Республики, в преддверии готовящихся протестов оппозиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По состоянию на 12.30 (время совпадает с московским) по периметру площади, которая стала традиционным местом сбора протестующих, были расставлены заграждения и растянута колючая лента. За ней выставлено милицейское оцепление.На прилегающих к проспекту Независимости улицах припаркованы автозаки и автомобили скорой помощи. Движение по проспекту, который является одной из центральных транспортных артерий города, не перекрыто. Обстановка в районе площади пока остается спокойной, протестующих вблизи также не видно.Проход на проспект Независимости со стороны железнодорожного вокзала закрыт, на тротуаре выставлены ограждения, дежурят милиционеры и сотрудники внутренних войск, стоят машины для перевозки личного состава.Заграждения с колючей лентой также выставлены вокруг известной в белорусской столице стелы "Минск - город-герой". Присутствия силовиков, однако, здесь до сих пор замечено не было.Погода в Минске пасмурная, в течение дня в городе ожидаются грозовые ливни.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> планируют очередную несанкционированную акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576836592.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/minsk-protesty-1576833470.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колючая проволока и спецтехника: в Минске милиция готовится к усиленному режиму работы Милиция сообщила, что сегодня в Минске будет нести службу в усиленном режиме на фоне призывов в интернете проводить акции протеста. Недалеко от площади уже стоят автобусы с личным составом и спецтехника. 2020-09-06T12:55 true PT0M25S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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мвд белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире