https://ria.ru/20200906/metro-1576837941.html

В центре Минска закрыли несколько станций метро из-за акций протеста

Несколько станций метро в центре Минска временно закрыты на вход и выход для пассажиров на фоне планируемой в воскресенье в белорусской столице... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:54

2020-09-06T12:54

2020-09-06T13:07

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен - РИА Новости. </strong>Несколько станций метро в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> временно закрыты на вход и выход для пассажиров на фоне планируемой в воскресенье в белорусской столице несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-служба метрополитена.В воскресенье в Минске противники действующего президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> планируют очередную не согласованную с властями акцию протеста. Министерство внутренних дел в этой связи заявило, что милиция будет нести службу в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ранее подобные воскресные акции сопровождались задержаниями протестующих."Шестого сентября в 12.30 (совпадает с мск), в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа". Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении пресс-службы метро в Telegram.Также отмечается, что минский метрополитен приносит горожанам извинения за временные неудобства.Немногим позднее пресс-служба метрополитена сообщила также, что в 12.47 на вход и выход закрыта станция метро "Пушкинская", поезда следуют без остановки на ней. Ранее в воскресенье на "Пушкинской" начали скапливаться протестующие с оппозиционными бело-красно-белыми флагами.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576836592.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, в мире