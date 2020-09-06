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Избитая в Москве блогерша пригрозила своим обидчикам
Российская блогерша Марьяна Ро (Рожкова), на которую ранее напал неизвестный мужчина, пригрозила своим обидчикам "горькой участью". Соответствующий пост она... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T00:49
2020-09-06T00:49
марьяна ро (рожкова)
шоу-бизнес
москва
южно-сахалинск
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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>Российская блогерша <a href="https://ria.ru/person_maryana-ro-rozhkova/" target="_blank">Марьяна Ро</a> (Рожкова), на которую ранее напал неизвестный мужчина, пригрозила своим обидчикам "горькой участью". Соответствующий пост она разместила в <a href="https://www.instagram.com/maryanaro/" target="_blank">Instagram-Stories</a>.Ранее блогерша рассказала, что ее избил "обдолбанный мужик", когда она на самокате ехала на парковку. Девушка не уточнила, чем закончился инцидент, однако добавила, что больше не выйдет из дома без перцового баллончика."Отряхнулась и пошла дальше! Кто меня обидит, того будет ждать горькая участь. Я верю в карму", - написала Рожкова.Также блогерша поблагодарила своих подписчиков за поддержку.Марьяна Рожкова — одна из самых популярных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в "Ютьюбе" и "Инстаграме". Девушке 20 лет, она родом из <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>.
https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html
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москва
южно-сахалинск
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марьяна ро (рожкова), шоу-бизнес, москва, южно-сахалинск

Избитая в Москве блогерша пригрозила своим обидчикам

00:49 06.09.2020
773
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМарьяна Ро
Марьяна Ро - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Марьяна Ро. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Российская блогерша Марьяна Ро (Рожкова), на которую ранее напал неизвестный мужчина, пригрозила своим обидчикам "горькой участью". Соответствующий пост она разместила в Instagram-Stories.
Ранее блогерша рассказала, что ее избил "обдолбанный мужик", когда она на самокате ехала на парковку. Девушка не уточнила, чем закончился инцидент, однако добавила, что больше не выйдет из дома без перцового баллончика.
"Отряхнулась и пошла дальше! Кто меня обидит, того будет ждать горькая участь. Я верю в карму", - написала Рожкова.
Также блогерша поблагодарила своих подписчиков за поддержку.
Марьяна Рожкова — одна из самых популярных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в "Ютьюбе" и "Инстаграме". Девушке 20 лет, она родом из Южно-Сахалинска.
Instagram-блогер Ида Галич - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 11:22Культура
Ида Галич рассказала, как на нее напала девушка известного блогера
11802115
Обсудить 4
Марьяна Ро (Рожкова)Шоу-бизнесМоскваЮжно-Сахалинск
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