https://ria.ru/20200906/maryana-1576830786.html

Избитая в Москве блогерша пригрозила своим обидчикам

Российская блогерша Марьяна Ро (Рожкова), на которую ранее напал неизвестный мужчина, пригрозила своим обидчикам "горькой участью". Соответствующий пост она... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T00:49

2020-09-06T00:49

2020-09-06T00:49

марьяна ро (рожкова)

шоу-бизнес

москва

южно-сахалинск

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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. </strong>Российская блогерша <a href="https://ria.ru/person_maryana-ro-rozhkova/" target="_blank">Марьяна Ро</a> (Рожкова), на которую ранее напал неизвестный мужчина, пригрозила своим обидчикам "горькой участью". Соответствующий пост она разместила в <a href="https://www.instagram.com/maryanaro/" target="_blank">Instagram-Stories</a>.Ранее блогерша рассказала, что ее избил "обдолбанный мужик", когда она на самокате ехала на парковку. Девушка не уточнила, чем закончился инцидент, однако добавила, что больше не выйдет из дома без перцового баллончика."Отряхнулась и пошла дальше! Кто меня обидит, того будет ждать горькая участь. Я верю в карму", - написала Рожкова.Также блогерша поблагодарила своих подписчиков за поддержку.Марьяна Рожкова — одна из самых популярных российских блогеров. У нее около семи миллионов подписчиков в "Ютьюбе" и "Инстаграме". Девушке 20 лет, она родом из <a href="http://ria.ru/location_JUzhno_Sakhalinsk/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Сахалинска</a>.

https://ria.ru/20200901/galich-1576564578.html

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москва

южно-сахалинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марьяна ро (рожкова), шоу-бизнес, москва, южно-сахалинск