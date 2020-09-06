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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200906/malysheva-1576836318.html
Малышева назвала самые страшные болезни
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала самые страшные в мире болезни. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:43
2020-09-06T14:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Телеведущая и врач <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> назвала самые страшные в мире болезни.Она отметила, что на фоне множества новостей о коронавирусе люди стали забывать о других заболеваниях, которые представляют гораздо большую проблему."Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь", — сказала Малышева в эфире программы<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Здоровье".</a>Она подчеркнула, что COVID-19 в статистике ежедневных смертей в мире занимает 17-е место, тогда как в пятерку лидеров входят туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия.Врач указала на то, что общество перестало вспоминать о тех заболеваниях, с которыми так и не удалось справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200905/onkologiya-1576816599.html
Из элитных квартир в Нью-Йорке она это сказала?? Малышева клинически больна РУСОФОБИЕЙ, но выдает это за РУСОФИЛИЮ! ))
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коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество

Малышева назвала самые страшные болезни

11:43 06.09.2020 (обновлено: 14:00 06.09.2020)
23141
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Телеведущая и врач Елена Малышева назвала самые страшные в мире болезни.
Она отметила, что на фоне множества новостей о коронавирусе люди стали забывать о других заболеваниях, которые представляют гораздо большую проблему.
"Коронавирус — не самая страшная и, похоже, вообще не страшная болезнь", — сказала Малышева в эфире программы "Здоровье".
Она подчеркнула, что COVID-19 в статистике ежедневных смертей в мире занимает 17-е место, тогда как в пятерку лидеров входят туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД и ВИЧ, а также малярия.
Врач указала на то, что общество перестало вспоминать о тех заболеваниях, с которыми так и не удалось справиться, несмотря на наличие вакцин и лекарств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровье - Общество
Популярные комментарии
Из элитных квартир в Нью-Йорке она это сказала?? Малышева клинически больна РУСОФОБИЕЙ, но выдает это за РУСОФИЛИЮ! ))
6 сентября, 11:49
Stas DremovStas Dremov
1350000
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