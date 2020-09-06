https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления резиденции главы Белоруссии в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T18:11

2020-09-06T18:11

2020-09-06T21:11

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 6 сен — РИА Новости.</strong> Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления резиденции главы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Инцидент произошел после того, как некоторые из демонстрантов вплотную подошли к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков.От вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле, стало тяжело дышать.После случившегося толпа отхлынула от заграждений, часть людей направились в противоположную сторону.Также, по сообщениям корреспондентов агентства, силовики задержали не менее 16 участников протестов.Днем около резиденции главы государства собралась многотысячная толпа, но многие стали расходиться примерно в 16:00, так как начался ливень. Некоторые протестующие, продолжая скандировать лозунги и бить в барабаны, переместились к стеле "Минск — город-герой".Когда у резиденции Лукашенко начались задержания, толпа стала расходиться. Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление на площади Независимости, одной из ключевых точек проведения массовых протестов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По состоянию на 20.00 мск дежурившие в этом месте несколько десятков силовиков, стоявших по всему периметру площади, покинули свои посты и начали организованно разбирать ограждения.В МВД Белоруссии сообщили, что из-за протестных акций милиция несла службу в усиленном режиме. Была задействована спецтехника.За оцеплением у Дворца независимости находилось около десяти БТР. По сообщениям корреспондента РИА Новости, боевые машины стояли на проезжей части, движение по проспекту перекрыли. Позднее бронетранспортеры уехали.

https://ria.ru/20200906/minsk-1576842920.html

https://ria.ru/20200906/metro-1576837941.html

Александр Аникин Какой-то Украинець в толпе приспустил шаровары 🤮 307

Коля Моргунов опять новичок? 163

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире