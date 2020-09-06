Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200906/lukashenko-1576844851.html
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления резиденции главы Белоруссии в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T18:11
2020-09-06T21:11
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211712_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_81004589f5c68ff3f41febeca99c9814.jpg
<strong>МИНСК, 6 сен — РИА Новости.</strong> Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления резиденции главы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.Инцидент произошел после того, как некоторые из демонстрантов вплотную подошли к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков.От вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле, стало тяжело дышать.После случившегося толпа отхлынула от заграждений, часть людей направились в противоположную сторону.Также, по сообщениям корреспондентов агентства, силовики задержали не менее 16 участников протестов.Днем около резиденции главы государства собралась многотысячная толпа, но многие стали расходиться примерно в 16:00, так как начался ливень. Некоторые протестующие, продолжая скандировать лозунги и бить в барабаны, переместились к стеле "Минск — город-герой".Когда у резиденции Лукашенко начались задержания, толпа стала расходиться. Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление на площади Независимости, одной из ключевых точек проведения массовых протестов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.По состоянию на 20.00 мск дежурившие в этом месте несколько десятков силовиков, стоявших по всему периметру площади, покинули свои посты и начали организованно разбирать ограждения.В МВД Белоруссии сообщили, что из-за протестных акций милиция несла службу в усиленном режиме. Была задействована спецтехника.За оцеплением у Дворца независимости находилось около десяти БТР. По сообщениям корреспондента РИА Новости, боевые машины стояли на проезжей части, движение по проспекту перекрыли. Позднее бронетранспортеры уехали.
https://ria.ru/20200906/minsk-1576842920.html
https://ria.ru/20200906/metro-1576837941.html
Какой-то Украинець в толпе приспустил шаровары 🤮
307
опять новичок?
163
171
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576211712_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_eb787dd4476cab3f5dda15bbc09c96d0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

18:11 06.09.2020 (обновлено: 21:11 06.09.2020)
68083
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления резиденции главы Белоруссии в Минске, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий.
Инцидент произошел после того, как некоторые из демонстрантов вплотную подошли к кордону и начали делать надписи на щитах силовиков.
От вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос, появилось жжение в горле, стало тяжело дышать.
После случившегося толпа отхлынула от заграждений, часть людей направились в противоположную сторону.
Также, по сообщениям корреспондентов агентства, силовики задержали не менее 16 участников протестов.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 16:36Протесты в Белоруссии
На крыше Дворца независимости в Минске заметили неизвестных
Днем около резиденции главы государства собралась многотысячная толпа, но многие стали расходиться примерно в 16:00, так как начался ливень. Некоторые протестующие, продолжая скандировать лозунги и бить в барабаны, переместились к стеле "Минск — город-герой".
Когда у резиденции Лукашенко начались задержания, толпа стала расходиться. Сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление на площади Независимости, одной из ключевых точек проведения массовых протестов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
По состоянию на 20.00 мск дежурившие в этом месте несколько десятков силовиков, стоявших по всему периметру площади, покинули свои посты и начали организованно разбирать ограждения.
В МВД Белоруссии сообщили, что из-за протестных акций милиция несла службу в усиленном режиме. Была задействована спецтехника.
За оцеплением у Дворца независимости находилось около десяти БТР. По сообщениям корреспондента РИА Новости, боевые машины стояли на проезжей части, движение по проспекту перекрыли. Позднее бронетранспортеры уехали.
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 12:54Протесты в Белоруссии
В центре Минска закрыли несколько станций метро из-за акций протеста
506702318288458
Обсудить 171
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Какой-то Украинець в толпе приспустил шаровары 🤮
6 сентября, 18:13
Александр АникинАлександр Аникин
13512411129
опять новичок?
6 сентября, 18:13
КМКоля Моргунов
359511314
Рекомендуем
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Сотрудники правоохранительных органов во время протестной акции женщин на площади Независимости в Минске
Минские омоновцы объяснили "дагестанские" нашивки на шлемах
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов спрогнозировал приговор суда
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске
На крыше Дворца независимости в Минске заметили неизвестных
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Пушков резко ответил на слова главы МИД Украины о нецивилизованной России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Украинский военный
Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе
Здание Верховной Рады Украины
Украинский дипломат заявил об упущенном шансе в отношениях с Россией
Участники студенческой акции протеста в Минске
Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния