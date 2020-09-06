https://ria.ru/20200906/kriminal-1576837425.html

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T12:29

2020-09-06T12:29

2020-09-06T14:25

пенза

происшествия

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<strong>САРАТОВ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Ленинский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Penza/" target="_blank" data-auto="true">Пензы</a> оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.Суд установил, что Юлия Коткова "осуществила рекламу наркосодержащего растения конопля в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram", выложив там на своих страницах 24 декабря 2018 года фотографии с изображением листьев конопли, где они находились в открытом доступе до 5 февраля этого года, когда их в ходе мониторинга в интернете обнаружил оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по региону и составил рапорты.В материалах дела есть заключения экспертов, которые признали, что на фотографиях в соцсетях изображены "листья растения, схожего по морфометрическим признакам с пальчато-раздельным листом растения конопля посевная", и что на этих фото "имеются признаки рекламы, так как указанная продукция носит стимулирующий характер и располагает покупателя к приобретению товара и лояльному отношению к наркотическим и психотропным веществам". В суде девушка пояснила, что носки с изображением конопли, фотографии которых она выкладывала в соцсетях, в настоящее время выброшены."В судебном заседании Коткова свою вину в совершенном правонарушении признала полностью. <…> Признать Коткову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.13 КоАП РФ, и назначить <…> ей наказание в виде административного штрафа в размере четырех тысяч рублей", — говорится в постановлении суда.В карточке дела на сайте суда уточняется, что постановление суда не обжаловалось, вступило в силу и обращено к исполнению 4 сентября.

https://ria.ru/20191106/1560627108.html

https://ria.ru/20200728/1575016487.html

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пенза

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, происшествия