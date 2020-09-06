https://ria.ru/20200906/kosmos-1576832131.html

Китайский многоразовый космический аппарат вернулся на Землю

Китайский многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный в минувшую пятницу, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T06:15

2020-09-06T06:15

2020-09-06T06:15

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

китай

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<strong>ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank">Китайский</a> многоразовый экспериментальный космический аппарат, запущенный в минувшую пятницу, после двух дней полета вернулся и успешно приземлился на заданной площадке, сообщает агентство <a href="http://news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a>."После двухдневного полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке", - говорится в сообщении.Отмечается, что эксперимент прошел удачно, что означает, что Китай сделал прорыв в исследовании технологий многоразового использования в космической сфере.В пятницу китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что с космодрома Цзюцюань был проведен пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем, который через некоторое время полета на орбите возвратится на Землю. Отмечалось, что "аппарат предназначен для тестирования технологий многократного использования во время полетов и предоставления технологической поддержки в мирном освоении космоса".Американские военные сообщали, что аппарат, который в каталоге космических объектов получил международное обозначение 2020-063А и номер 46389, был найден на орбите с наклонением 50,2 градуса, минимальной высотой 332 километра и максимальной - 348 километров.

https://ria.ru/20200830/roskosmos-1576485649.html

Руслан Тлеуж Никуда люди не полетят дальше околоземной орбиты, космос мертв и губителен. Ну, может, лунную программу китайцы повторят когда-нибудь. 142

Руслан Фаткуллин "Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели" К.Э.Циолковский. Китай устремлен в будущее и показывает пример того каким образом можно и нужно развиваться используя свои конкурентные преимущества по максимуму, при этом не скатываясь в колониальную зависимость, не становясь сырьевым придатком развитых стран, сохраняя свою независимость и территориальную целостность. 141

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китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, китай