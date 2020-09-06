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https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576851450.html
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4905, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T23:03
2020-09-06T23:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4905, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 13 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

23:03 06.09.2020 (обновлено: 23:06 06.09.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи возле приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Врач скорой медицинской помощи возле приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4905, следует из данных оперативного штаба.
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 13 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
0101021
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваОбщество
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