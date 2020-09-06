https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576835089.html

В Москве за сутки выявили 620 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 620, Санкт-Петербурге — 192, Подмосковье — 167, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T10:36

2020-09-06T10:36

2020-09-06T10:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> — 620, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> — 192, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 167, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 620, 2. Санкт-Петербург - 192, 3. Московская область - 167", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Чечне и Еврейской автономной области - по семь, Ненецком автономном округе - два.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200906/koronavirus-1576834963.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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