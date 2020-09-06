Пашаев заявил о компромате на оппонентов по делу о ДТП с Ефремовым

<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> о наличии компромата на защитницу потерпевших. "Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства", — заявил он. Юрист продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного абонента "нагнуть" Пашаева за вознаграждение. Она якобы предложила 30-40 тысяч долларов за то, чтобы защитника Ефремова привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Ее собеседник в ответ на это написал, что "все решаемо". На вопрос, откуда у него эти скриншоты, Пашаев ответил, что у него есть некие влиятельные друзья. "Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", — пояснил он. Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
"Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства", — заявил он.
Юрист продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного абонента "нагнуть" Пашаева за вознаграждение. Она якобы предложила 30-40 тысяч долларов за то, чтобы защитника Ефремова привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Ее собеседник в ответ на это написал, что "все решаемо".
Резонансное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест.
На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
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