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https://ria.ru/20200906/kompromat-1576841190.html
Пашаев заявил о компромате на оппонентов по делу о ДТП с Ефремовым
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала НТВ о наличии компромата на защитницу потерпевших. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:05
2020-09-06T15:05
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> о наличии компромата на защитницу потерпевших. "Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства", — заявил он. Юрист продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного абонента "нагнуть" Пашаева за вознаграждение. Она якобы предложила 30-40 тысяч долларов за то, чтобы защитника Ефремова привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Ее собеседник в ответ на это написал, что "все решаемо". На вопрос, откуда у него эти скриншоты, Пашаев ответил, что у него есть некие влиятельные друзья. "Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", — пояснил он. Смертельная аварияРезонансное ДТП произошло в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200905/prigovor-1576826296.html
https://ria.ru/20200905/efremov-1576807124.html
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев заявил о компромате на оппонентов по делу о ДТП с Ефремовым

15:05 06.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала НТВ о наличии компромата на защитницу потерпевших.
"Я завтра правоохранительным органам предоставлю доказательства", — заявил он.
Юрист продемонстрировал скриншот личной переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит неизвестного абонента "нагнуть" Пашаева за вознаграждение. Она якобы предложила 30-40 тысяч долларов за то, чтобы защитника Ефремова привлекли к уголовной ответственности в качестве подозреваемого. Ее собеседник в ответ на это написал, что "все решаемо".
© AO "Телекомпания НТВ"

Скриншот переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности

Скриншот переписки, в которой Бутырина просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности
1 из 2

Скриншот переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности

© AO "Телекомпания НТВ"
© AO "Телекомпания НТВ"

Скриншот переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности

Скриншот переписки, в которой Бутырина просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности
2 из 2

Скриншот переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности

© AO "Телекомпания НТВ"
1 из 2

Скриншот переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности

© AO "Телекомпания НТВ"
2 из 2

Скриншот переписки, в которой якобы адвокат потерпевших просит абонента за 30–40 тысяч долларов привлечь Пашаева к уголовной ответственности

© AO "Телекомпания НТВ"
На вопрос, откуда у него эти скриншоты, Пашаев ответил, что у него есть некие влиятельные друзья.
"Они меня предупреждают: будь максимально аккуратным, идет очень серьезная провокация, чтобы тебя посадили", — пояснил он.
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 19:17
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера

Смертельная авария

Резонансное ДТП произошло в центре Москвы 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на встречку и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице следующим утром.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, также в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест.
На заседании суда 3 сентября актер признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита Ефремова попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Вердикт огласят 8 сентября.
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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34964889
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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