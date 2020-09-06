https://ria.ru/20200906/karantin-1576837033.html
Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал фильтровать "поток слухов", связанных с ограничениями из-за коронавируса. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:11
2020-09-06T12:11
2020-09-06T13:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нтв (телеканал)
сергей собянин
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a></u> призвал фильтровать "поток слухов", связанных с ограничениями из-за коронавируса.По его словам, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными и не "закапывать себя заранее". Власти, в свою очередь, готовы к критическому сценарию развития событий, добавил мэр.Оценивая итоги введения ограничений весной этого года, Собянин заявил, что Москва "выдержала удар пандемии", несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.Московские власти ожидают, что экономика города полностью восстановится в ближайшие полгода и начнет расти.За сутки в Москве зафиксировали 620 новых случаев COVID-19. Это минимальное за две недели количество новых заразившихся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нтв (телеканал), сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
призвал фильтровать "поток слухов", связанных с ограничениями из-за коронавируса.
"Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью", — сказал Собянин, отвечая телеканалу НТВ
на вопрос о возможности введения карантина в столице.
По его словам, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными и не "закапывать себя заранее". Власти, в свою очередь, готовы к критическому сценарию развития событий, добавил мэр.
Оценивая итоги введения ограничений весной этого года, Собянин заявил, что Москва "выдержала удар пандемии", несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.
"Буквально за два месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе — это мощное вливание и помощь федеральных властей".
Московские власти ожидают, что экономика города полностью восстановится в ближайшие полгода и начнет расти.
За сутки в Москве зафиксировали 620 новых случаев COVID-19. Это минимальное за две недели количество новых заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф