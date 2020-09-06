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Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал фильтровать "поток слухов", связанных с ограничениями из-за коронавируса. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T12:11
2020-09-06T13:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нтв (телеканал)
сергей собянин
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Мэр <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москвы</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/">Сергей Собянин</a></u> призвал фильтровать "поток слухов", связанных с ограничениями из-за коронавируса.По его словам, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными и не "закапывать себя заранее". Власти, в свою очередь, готовы к критическому сценарию развития событий, добавил мэр.Оценивая итоги введения ограничений весной этого года, Собянин заявил, что Москва "выдержала удар пандемии", несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.Московские власти ожидают, что экономика города полностью восстановится в ближайшие полгода и начнет расти.За сутки в Москве зафиксировали 620 новых случаев COVID-19. Это минимальное за две недели количество новых заразившихся.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нтв (телеканал), сергей собянин, москва, общество

Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

12:11 06.09.2020 (обновлено: 13:18 06.09.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал фильтровать "поток слухов", связанных с ограничениями из-за коронавируса.
"Нас всегда чем-то пугают. Но в этом наша жизнь. Просто нам надо, извините, фильтровать весь этот поток всяких слухов, домыслов и так далее — и жить реальной жизнью", — сказал Собянин, отвечая телеканалу НТВ на вопрос о возможности введения карантина в столице.
По его словам, жителям Москвы нужно быть более оптимистичными и не "закапывать себя заранее". Власти, в свою очередь, готовы к критическому сценарию развития событий, добавил мэр.
Оценивая итоги введения ограничений весной этого года, Собянин заявил, что Москва "выдержала удар пандемии", несмотря на почти двукратное падение оборотов малого и среднего бизнеса.

"Буквально за два месяца был сильный отскок, и мы практически уже восстановились на уровне тех объемов, которые были в прошлом году. Это дорогого стоит. Конечно, оно не само по себе — это мощное вливание и помощь федеральных властей".

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Московские власти ожидают, что экономика города полностью восстановится в ближайшие полгода и начнет расти.
За сутки в Москве зафиксировали 620 новых случаев COVID-19. Это минимальное за две недели количество новых заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НТВ (телеканал)Сергей СобянинМоскваОбщество
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