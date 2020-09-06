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https://ria.ru/20200906/iran-1576835909.html
Иран вычислил виновных в саботаже на ядерном объекте
Службы безопасности Ирана идентифицировали участников диверсии на ядерном объекте в Натанзе, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:15
2020-09-06T12:03
бехруз камальванди
иран
израиль
в мире
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<strong>ТЕГЕРАН, 6 сен — РИА Новости.</strong> Службы безопасности <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> идентифицировали участников диверсии на ядерном объекте в Натанзе, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди."Органы безопасности тщательно изучают то, что произошло в Натанзе, а это был саботаж. Насколько нам известно, им удалось выявить силы (стоящие за саботажем. — Прим. ред.), установить причины, детали и методику", — сказал Камальванди в эфире телеканала <a href="https://sepehr.irib.ir/" target="_blank">IRIB TV1</a>.Он не уточнил, какие именно силы — внутренние или внешние — участвовали в подготовке диверсии.Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе. Местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. На объекте, где произошел пожар, планировали производство современных центрифуг.В СМИ появлялась информация, что это был взрыв, который мог быть диверсией <a href="http://ria.ru/location_Israel/" target="_blank" data-auto="true">Израиля</a>. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573934082.html
Это сейчас американцы... Хотя они еще пострашнее будут
41
А что они сделали?
22
6
иран
израиль
РИА Новости
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бехруз камальванди, иран, израиль, в мире

Иран вычислил виновных в саботаже на ядерном объекте

11:15 06.09.2020 (обновлено: 12:03 06.09.2020)
24288
© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 сен — РИА Новости. Службы безопасности Ирана идентифицировали участников диверсии на ядерном объекте в Натанзе, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.
"Органы безопасности тщательно изучают то, что произошло в Натанзе, а это был саботаж. Насколько нам известно, им удалось выявить силы (стоящие за саботажем. — Прим. ред.), установить причины, детали и методику", — сказал Камальванди в эфире телеканала IRIB TV1.
Он не уточнил, какие именно силы — внутренние или внешние — участвовали в подготовке диверсии.
Организация атомной энергии Ирана в начале июля сообщила о происшествии на одном из строящихся объектов на заводе по обогащению урана в Натанзе. Местные власти говорили о пожаре. Отмечалось, что никто не пострадал, утечки радиоактивных материалов не было. На объекте, где произошел пожар, планировали производство современных центрифуг.
В СМИ появлялась информация, что это был взрыв, который мог быть диверсией Израиля. Иранские власти не подтвердили и не опровергли эту информацию, сказав лишь, что пресса пытается создать "сильный образ израильского режима", и пообещав озвучить причины позже.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля, 10:00
Ко взрыву на ядерном объекте Ирана мог быть причастен Израиль, пишут СМИ
30522193413
Обсудить 6
Бехруз КамальвандиИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Это сейчас американцы... Хотя они еще пострашнее будут
6 сентября, 11:46
Vanya DuplinVanya Duplin
23300015
А что они сделали?
6 сентября, 11:50
Афанас КукуевАфанас Кукуев
7001014
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