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https://ria.ru/20200906/gracheva-1576852019.html
Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением
Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T23:47
2020-09-06T23:47
маргарита грачева
общество
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Россиянка <a href="http://ria.ru/person_margarita-gracheva/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Грачева</a>, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником. "Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет", — написала девушка в своем инстаграме. Она рассказала, что вышла замуж за своего молодого человека ровно год назад."Об этом не знал вообще никто (включая родителей и близких друзей)", — призналась Грачева. Оказалось, что в прошлом году пара зарегистрировала брак в одном из петербургских ЗАГСов "без шумных гуляний и огласки". "Это был только наш день, мы провели его вдвоем", — написала она. Грачева также показала видео с "подставной" церемонии. Когда молодожены должны были обменяться кольцами, ее супруг неожиданно выбросил коробочку и объявил собравшимся, что церемонии не будет. После этого ведущий объяснил гостям, что пара уже состоит в браке.В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.
https://ria.ru/20200831/gracheva-1576504449.html
https://ria.ru/20200113/1563353245.html
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маргарита грачева, общество

Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением

23:47 06.09.2020
7538
© Фото : @margoritka1211/InstagramМаргарита Грачева
Маргарита Грачева - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фото : @margoritka1211/Instagram
Маргарита Грачева. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником.
"Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет", — написала девушка в своем инстаграме.
Она рассказала, что вышла замуж за своего молодого человека ровно год назад.
"Об этом не знал вообще никто (включая родителей и близких друзей)", — призналась Грачева.
Оказалось, что в прошлом году пара зарегистрировала брак в одном из петербургских ЗАГСов "без шумных гуляний и огласки".
"Это был только наш день, мы провели его вдвоем", — написала она.
Маргарита Грачева - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 02:34
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Грачева также показала видео с "подставной" церемонии. Когда молодожены должны были обменяться кольцами, ее супруг неожиданно выбросил коробочку и объявил собравшимся, что церемонии не будет. После этого ведущий объяснил гостям, что пара уже состоит в браке.
В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.
Маргарита Грачева с биопротезом на руке - РИА Новости, 1920, 13.01.2020
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Россиянка, которой муж отрубил кисти, рассказала о спасенной руке
825006
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