https://ria.ru/20200906/gracheva-1576852019.html

Свадьбы не будет: лишившаяся руки Грачева выступила с заявлением

Россиянка Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T23:47

2020-09-06T23:47

2020-09-06T23:47

маргарита грачева

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575172697_0:158:1080:766_1400x0_80_0_0_04b908daab9f75551f222ad60c2d9cf5.jpg

<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Россиянка <a href="http://ria.ru/person_margarita-gracheva/" target="_blank" data-auto="true">Маргарита Грачева</a>, которой бывший муж отрубил кисти рук, заявила от "отмене" свадьбы с новым избранником. "Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет", — написала девушка в своем инстаграме. Она рассказала, что вышла замуж за своего молодого человека ровно год назад."Об этом не знал вообще никто (включая родителей и близких друзей)", — призналась Грачева. Оказалось, что в прошлом году пара зарегистрировала брак в одном из петербургских ЗАГСов "без шумных гуляний и огласки". "Это был только наш день, мы провели его вдвоем", — написала она. Грачева также показала видео с "подставной" церемонии. Когда молодожены должны были обменяться кольцами, ее супруг неожиданно выбросил коробочку и объявил собравшимся, что церемонии не будет. После этого ведущий объяснил гостям, что пара уже состоит в браке.В конце 2017 года муж Грачевой несколько раз увозил ее в лес, где угрожал убить ее. В порыве ревности супруг отрубил Маргарите кисти рук топором, нанеся не менее десяти ударов. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в два миллиона рублей. Грачева с этим решением не согласилась. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили протез.

https://ria.ru/20200831/gracheva-1576504449.html

https://ria.ru/20200113/1563353245.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита грачева, общество