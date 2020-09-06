https://ria.ru/20200906/gazoprovod-1576839009.html
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Президент Чехии Милош Земан удивился попыткам западных политиков связать ситуацию вокруг Алексея Навального со строительством газопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:46
2020-09-06T13:46
2020-09-06T14:44
майк помпео
северный поток — 2
милош земан
сша
берлин (город)
в мире
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<strong>ПРАГА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> Милош Земан удивился попыткам западных политиков связать ситуацию вокруг Алексея Навального со строительством газопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>".Земан отметил, что не видит ничего общего между двумя этими историями. При этом он считает, что объяснить инцидент — в интересах всех сторон.Чешский президент также вспомнил о недавнем визите госсекретаря США Майка Помпео в республику, во время которого тот порекомендовал местным политикам не сотрудничать с Россией и Китаем. Земан назвал поведение Помпео "дерзостью" и подчеркнул, что Прага сама решит, в каких проектах ей участвовать.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы некоторых германских депутатов в Кремле сочли "эмоциональными заявлениями, которые не основываются на каких-то фактах".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позже его перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по этому делу. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
Нефертити Васильевна Фишман
Остановить строительство газопровода Nord Stream — 2, связав его с делом Навального, можно, если доказать, что он был отравлен газом из этой трубопровода.
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сша
берлин (город)
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, северный поток — 2, милош земан, сша, берлин (город), в мире
ПРАГА, 6 сен — РИА Новости.
Президент Чехии
Милош Земан удивился попыткам западных политиков связать ситуацию вокруг Алексея Навального со строительством газопровода "Северный поток — 2
".
Земан отметил, что не видит ничего общего между двумя этими историями. При этом он считает, что объяснить инцидент — в интересах всех сторон.
"Я думаю, что в данной ситуации (с Навальным. — Прим. ред.) есть что объяснять. В интересах всех сторон, включая Россию, чтобы этот инцидент был тщательно объяснен. В противном случае это всем нанесет урон", — сказал Земан в воскресенье в эфире пражского телеканала CNN Prima News.
Чешский президент также вспомнил о недавнем визите госсекретаря США Майка Помпео в республику, во время которого тот порекомендовал местным политикам не сотрудничать с Россией и Китаем. Земан назвал поведение Помпео "дерзостью" и подчеркнул, что Прага сама решит, в каких проектах ей участвовать.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее некоторые немецкие политики призвали приостановить или вовсе завершить проект строительства трубопровода.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток — 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента. Призывы некоторых германских депутатов в Кремле сочли "эмоциональными заявлениями, которые не основываются на каких-то фактах".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной, пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позже его перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве России в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи по этому делу. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет.
30 сентября 2019, 11:18"Северный поток — 2"