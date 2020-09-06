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https://ria.ru/20200906/furgal-1576835857.html
Фургал рассказал о жизни в СИЗО
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T11:14
2020-09-06T16:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил абызов
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Бывший губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО.Там экс-глава региона ожидает приговора суда. По его словам, конфликтов с администрацией изолятора нет, а отношения с сотрудниками учреждения строятся на взаимном уважении.Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром Открытого правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Абызовым</a>.Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности чиновника к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.Суд 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Судья мотивировала такое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.
https://ria.ru/20200903/furgal-1576656007.html
https://ria.ru/20200903/furgal-1576702790.html
Но спать приходится под шконкой..
71
Дельце шито белыми нитками. В нормальной стране, в соревновательном процессе, где обвинение и защита равны и суд присяжных и нет "телефонного права".... Ох остаётся только мечтать о тех временах, когда это будет у нас.
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хабаровский край
РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил абызов, хабаровский край, происшествия

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

11:14 06.09.2020 (обновлено: 16:03 06.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО.
Там экс-глава региона ожидает приговора суда. По его словам, конфликтов с администрацией изолятора нет, а отношения с сотрудниками учреждения строятся на взаимном уважении.

"Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые", — цитирует экс-чиновника "Московский комсомолец".

Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 01:12
Правозащитники сообщили, что Фургал похудел в СИЗО

"Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет", — рассказал бывший губернатор.

Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности чиновника к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Суд 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Судья мотивировала такое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
3 сентября, 18:41
Адвокат рассказал, на какой суд рассчитывает Фургал
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалЛефортовоМихаил АбызовХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Но спать приходится под шконкой..
6 сентября, 11:16
Денис ВалерьевичДенис Валерьевич
18522143
Дельце шито белыми нитками. В нормальной стране, в соревновательном процессе, где обвинение и защита равны и суд присяжных и нет "телефонного права".... Ох остаётся только мечтать о тех временах, когда это будет у нас.
6 сентября, 13:46
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
31110032
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