https://ria.ru/20200906/furgal-1576835857.html

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T11:14

2020-09-06T11:14

2020-09-06T16:03

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

лефортово

михаил абызов

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Бывший губернатор <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Фургал</a>, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО.Там экс-глава региона ожидает приговора суда. По его словам, конфликтов с администрацией изолятора нет, а отношения с сотрудниками учреждения строятся на взаимном уважении.Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром Открытого правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Abyzov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Абызовым</a>.Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности чиновника к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.Суд 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Судья мотивировала такое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.

https://ria.ru/20200903/furgal-1576656007.html

https://ria.ru/20200903/furgal-1576702790.html

Денис Валерьевич Но спать приходится под шконкой.. 71

Влад Тёплыйстан Дельце шито белыми нитками. В нормальной стране, в соревновательном процессе, где обвинение и защита равны и суд присяжных и нет "телефонного права".... Ох остаётся только мечтать о тех временах, когда это будет у нас. 65

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хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил абызов, хабаровский край, происшествия