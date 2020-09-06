Фургал рассказал о жизни в СИЗО
11:14 06.09.2020 (обновлено: 16:03 06.09.2020)
98288
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО.
Там экс-глава региона ожидает приговора суда. По его словам, конфликтов с администрацией изолятора нет, а отношения с сотрудниками учреждения строятся на взаимном уважении.
"Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые", — цитирует экс-чиновника "Московский комсомолец".
Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.
3 сентября, 01:12Правозащитники сообщили, что Фургал похудел в СИЗО
"Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет", — рассказал бывший губернатор.
Сергея Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК заявил о неопровержимых доказательствах причастности чиновника к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.
Суд 3 сентября продлил Фургалу срок ареста до 9 декабря. Судья мотивировала такое решение тем, что на свободе он сможет скрыться, продолжить заниматься преступной деятельностью или начнет угрожать свидетелям.
3 сентября, 18:41Адвокат рассказал, на какой суд рассчитывает Фургал