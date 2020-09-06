https://ria.ru/20200906/ekzarkh-1576839101.html
Патриарх: решение об избрании экзарха всея Беларуси было единогласным
Решение Священного Синода Русской православной церкви об избрании епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси было единогласным, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:48
2020-09-06T13:48
2020-09-06T13:48
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Решение Священного Синода Русской православной церкви об избрании епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси было единогласным, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл."Избрание состоялось на заседании Священного Синода Русской православной церкви, но в нынешних обстоятельствах, уже по сложившейся в течение последних лет традиции, такого рода решения не принимаются автоматически. И я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или давайте подумаем, а может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже", - сказал патриарх после Божественной литургии, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.Предстоятель Русской церкви в воскресенье за литургией в храме Христа Спасителя совершил чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина, нового главу Белорусской православной церкви.По словам патриарха, такое единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к новому экзарху.Предстоятель РПЦ выразил надежду, что "в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси", у митрополита Вениамина будут "мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа"."И одновременно чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе", - добавил патриарх.В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин отметил, что сознает, что его служение "и высокое, и ответственное"."Много мыслей и чувств наполняют мое сердце, и сознаю, что невозможно понести сие служение без поддержки, и прежде всего молитвенной, вашего святейшества, собратий, без помощи молитвенной и поддержки всех жителей Беларуси, всех, кто молится в других странах и народах, переживая ныне за родную мне Беларусь", - сказал патриарший экзарх.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/belorussiya-tserkov-1576298968.html
https://ria.ru/20200901/lukashenko-1576571649.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, белоруссия
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Решение Священного Синода Русской православной церкви об избрании епископа Вениамина патриаршим экзархом всея Беларуси было единогласным, сообщил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Избрание состоялось на заседании Священного Синода Русской православной церкви, но в нынешних обстоятельствах, уже по сложившейся в течение последних лет традиции, такого рода решения не принимаются автоматически. И я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал: а давайте повременим или давайте подумаем, а может быть, кто-то и другой есть, кто справится не хуже", - сказал патриарх после Божественной литургии, обращаясь к митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.
Предстоятель Русской церкви в воскресенье за литургией в храме Христа Спасителя совершил чин возведения в сан митрополита епископа Минского и Заславского Вениамина, нового главу Белорусской православной церкви.
По словам патриарха, такое единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к новому экзарху.
"И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях – это доверие основывается на том что, известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы, но самое главное - то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем", - добавил патриарх.
Предстоятель РПЦ выразил надежду, что "в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси", у митрополита Вениамина будут "мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа".
"И одновременно чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе", - добавил патриарх.
В свою очередь митрополит Минский и Заславский Вениамин отметил, что сознает, что его служение "и высокое, и ответственное".
"Много мыслей и чувств наполняют мое сердце, и сознаю, что невозможно понести сие служение без поддержки, и прежде всего молитвенной, вашего святейшества, собратий, без помощи молитвенной и поддержки всех жителей Беларуси, всех, кто молится в других странах и народах, переживая ныне за родную мне Беларусь", - сказал патриарший экзарх.