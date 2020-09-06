https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html

Ефремов спрогнозировал приговор суда

Актер Михаил Ефремов предположил, каким для него будет приговор суда по делу о смертельном ДТП в Москве. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T14:31

2020-09-06T14:31

2020-09-06T15:14

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

нтв (телеканал)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> предположил, каким для него будет приговор суда по делу о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Ну сколько вы думаете? Я думаю, восемь (лет. — Прим. ред.)", — сказал актер в беседе с адвокатом <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльманом Пашаевым</a>, запись которой опубликовал телеканал <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a>.Юрист, в свою очередь, отметил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет колонии. Он также добавил, что если бы Ефремов не был артистом, то ему дали бы минимальный срок.Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит свое решение 8 сентября.

https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html

Ли Тевезз Жертву из себя строит. Это признание, типа вот вы хотели, нате получите. Никакого раскаяния там нет 44

Евгений Санников Фургал все таки признался, что именно он сидел за рулем вместо Ефремоваи попал в ДТП, когда они возвращались от Навального которого траванули!!!! 43

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, нтв (телеканал), москва, происшествия