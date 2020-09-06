Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html
Ефремов спрогнозировал приговор суда
Актер Михаил Ефремов предположил, каким для него будет приговор суда по делу о смертельном ДТП в Москве. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T14:31
2020-09-06T15:14
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
нтв (телеканал)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663569_0:160:1464:984_1400x0_80_0_0_0570762661be031a2ae131d12d1f5702.jpg
<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> предположил, каким для него будет приговор суда по делу о смертельном ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Ну сколько вы думаете? Я думаю, восемь (лет. — Прим. ред.)", — сказал актер в беседе с адвокатом <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльманом Пашаевым</a>, запись которой опубликовал телеканал <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a>.Юрист, в свою очередь, отметил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет колонии. Он также добавил, что если бы Ефремов не был артистом, то ему дали бы минимальный срок.Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит свое решение 8 сентября.
https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html
Жертву из себя строит. Это признание, типа вот вы хотели, нате получите. Никакого раскаяния там нет
44
Фургал все таки признался, что именно он сидел за рулем вместо Ефремоваи попал в ДТП, когда они возвращались от Навального которого траванули!!!!
43
43
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663569_94:0:1406:984_1400x0_80_0_0_aa2b936f75fde1da92ee640d8205a384.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, нтв (телеканал), москва, происшествия

Ефремов спрогнозировал приговор суда

14:31 06.09.2020 (обновлено: 15:14 06.09.2020)
33484
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов предположил, каким для него будет приговор суда по делу о смертельном ДТП в Москве.
"Ну сколько вы думаете? Я думаю, восемь (лет. — Прим. ред.)", — сказал актер в беседе с адвокатом Эльманом Пашаевым, запись которой опубликовал телеканал НТВ.
Юрист, в свою очередь, отметил, что приговор будет более мягким — пять или шесть лет колонии. Он также добавил, что если бы Ефремов не был артистом, то ему дали бы минимальный срок.
Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит свое решение 8 сентября.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 10:26
Соловьев жестко раскритиковал Ефремова за стихи о погибшем в ДТП
301481137266
Обсудить 43
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовНТВ (телеканал)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Жертву из себя строит. Это признание, типа вот вы хотели, нате получите. Никакого раскаяния там нет
6 сентября, 15:03
ЛТЛи Тевезз
4200002
Фургал все таки признался, что именно он сидел за рулем вместо Ефремоваи попал в ДТП, когда они возвращались от Навального которого траванули!!!!
6 сентября, 16:54
ЕСЕвгений Санников
9281005
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова объяснила свою запись в соцсетях о переговорах Вучича и Трампа
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Арсений Шульгин
Сын певицы Валерии пожаловался на испорченный медовый месяц в Турции
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество
Писатель-юморист, телеведущий Евгений Петросян
Стало известно о реакции Петросяна на срыв концерта в Сочи
Министр обороны России Сергей Шойгу
Шойгу заявил об имитации НАТО авиаударов по России
Украинский военный
Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
Участница акции протеста в Минске
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова назвал вероятный срок заключения актера
Собака породы вельш корги пемброк
Названы идеальные породы собак для города
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Мужчина попытался перебежать МКАД и погиб
Алексей Навальный
Современное искусство политической провокации
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова обвинила Берлин в затягивании расследования по Навальному
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09ОСК поддержало решение ВМФ строить подлодки проекта 636 вместо 677
03:05В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина
03:00Дешевый аналог платиновых препаратов от рака создали ученые
02:13Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
02:12Эксперт рассказал, кто и за что может заблокировать ваш e-mail
02:07Фрэнсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3"
02:06Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
01:53Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС
01:00СП рассказала о проблемах с прогнозированием доходов российского бюджета
00:46Сибирская транспортная полиция готова помочь ФРГ в ситуации с Навальным
00:40Вильфанд рассказал о похолодании в России
00:37Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
00:32Счетная палата выявила финансовые нарушения у Казначейства
00:30Минфин, МЭР и Казначейство перевыполнили план по доходам в 2019 году
00:29Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов
00:07Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
00:01Индекс рынка труда в регионах России. Итоги 2019 года
23:15Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
23:09Защита потерпевших по делу Ефремова опровергла слова Пашаева о компромате
23:03В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния