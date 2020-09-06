Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
13:34 06.09.2020 (обновлено: 16:33 06.09.2020)
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© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского судаАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В распоряжении НТВ оказалась написанная Михаилом Ефремовым "шпаргалка", которую он использовал для выступления в суде по делу о смертельном ДТП.
Судя по записям, актер хотел убедить сторону обвинения в том, что не помнит, находился ли за рулем в день трагедии.
"Я шел в суд за правдой, думал, что кто-нибудь скажет, где я все-таки находился во время трагедии, или мне покажут видео, что я за рулем", — говорится в письме.
Ефремов также отмечает, что сторона обвинения за все время процесса не предоставила каких-либо весомых доказательств его вины.
"Что же я увидел: свидетелей обвинения, которые говорили с чужих слов, неизвестно чьих. Суд отказал в ходатайстве провести биологическую экспертизу пассажирского сиденья, на котором сработала подушка безопасности, значит, там кто-то — может, я — был", — написал он.
Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
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