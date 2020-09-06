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https://ria.ru/20200906/efremov-1576838746.html
Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде
В распоряжении НТВ оказалась написанная Михаилом Ефремовым "шпаргалка", которую он использовал для выступления в суде по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T13:34
2020-09-06T16:33
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> В распоряжении <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> оказалась написанная Михаилом Ефремовым "шпаргалка", которую он использовал для выступления в суде по делу о <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">смертельном ДТП</a>.Судя по записям, актер хотел убедить сторону обвинения в том, что не помнит, находился ли за рулем в день трагедии.Ефремов также отмечает, что сторона обвинения за все время процесса не предоставила каких-либо весомых доказательств его вины.<a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html
https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html
На подушке безопасности обнаружены ДНК Ефремов, так что ещё ему надо.
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РИА Новости
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде

13:34 06.09.2020 (обновлено: 16:33 06.09.2020)
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© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского судаАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба Пресненского суда
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В распоряжении НТВ оказалась написанная Михаилом Ефремовым "шпаргалка", которую он использовал для выступления в суде по делу о смертельном ДТП.
Судя по записям, актер хотел убедить сторону обвинения в том, что не помнит, находился ли за рулем в день трагедии.

"Я шел в суд за правдой, думал, что кто-нибудь скажет, где я все-таки находился во время трагедии, или мне покажут видео, что я за рулем", — говорится в письме.

Ефремов также отмечает, что сторона обвинения за все время процесса не предоставила каких-либо весомых доказательств его вины.
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"Что же я увидел: свидетелей обвинения, которые говорили с чужих слов, неизвестно чьих. Суд отказал в ходатайстве провести биологическую экспертизу пассажирского сиденья, на котором сработала подушка безопасности, значит, там кто-то — может, я — был", — написал он.

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.
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181481428292
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
На подушке безопасности обнаружены ДНК Ефремов, так что ещё ему надо.
6 сентября, 13:41
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