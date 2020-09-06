https://ria.ru/20200906/efremov-1576838746.html

Опубликовано содержание "шпаргалки" Ефремова в суде

В распоряжении НТВ оказалась написанная Михаилом Ефремовым "шпаргалка", которую он использовал для выступления в суде по делу о смертельном ДТП. РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T13:34

2020-09-06T13:34

2020-09-06T16:33

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> В распоряжении <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НТВ</a> оказалась написанная Михаилом Ефремовым "шпаргалка", которую он использовал для выступления в суде по делу о <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">смертельном ДТП</a>.Судя по записям, актер хотел убедить сторону обвинения в том, что не помнит, находился ли за рулем в день трагедии.Ефремов также отмечает, что сторона обвинения за все время процесса не предоставила каких-либо весомых доказательств его вины.<a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Приговор огласят 8 сентября.

https://ria.ru/20200906/solovev-1576834771.html

https://ria.ru/20200905/okhlobystin-1576821289.html

Kalita Неизвестный На подушке безопасности обнаружены ДНК Ефремов, так что ещё ему надо. 64

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия