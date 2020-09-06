https://ria.ru/20200906/dtp-1576842413.html
В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли и семь пострадали в ДТП на трассе Ейск-Краснодар, организована проверка, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:10
2020-09-06T16:10
2020-09-06T16:10
щербиновский район
краснодарский край
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 6 сен - РИА Новости.</strong> Четыре человека погибли и семь пострадали в ДТП на трассе Ейск-Краснодар, организована проверка, сообщает ГУ МВД по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>."В ОВД по <a href="http://ria.ru/location_SHHerbinovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Щербиновскому району</a> поступила информация о ДТП на трассе Ейск-Краснодар. По прибытию на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что один из автомобилей выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем, вызвав цепную реакцию. По данному факту назначено проведение проверки, по окончании которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Согласно предварительным данным, в ДТП столкнулись четыре автомобиля. Четыре человека погибли, семеро пострадали", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчину и несовершеннолетнего доставили в ЦРБ Щербиновского района, остальные направлены в Ейскую горбольницу. По данным ведомства, из 11 человек, оказавшихся на месте ДТП, трое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20200904/dtp-1576716586.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
щербиновский район, краснодарский край, происшествия