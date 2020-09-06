https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T16:41
2020-09-06T16:41
2020-09-06T17:19
протесты в белоруссии
линас линкявичус
александр лукашенко
евросоюз
минск
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Linas_Linkjavichus/" target="_blank" data-auto="true">Линас Линкявичус</a> в интервью <a href="https://www.ft.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Financial Times</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> "подрывает" свой внешнеполитический авторитет из-за бездействия в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Он призвал страны ЕС помогать белорусской оппозиции более "содержательно и ощутимо". Дипломат также пообещал <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минску</a> более тесное сотрудничество со странами объединения, если власти проведут ряд реформ.Ранее Линкявичус сообщил, что правительство Литвы утвердило план помощи жителям Белоруссии, который предполагает помощь в трудоустройстве белорусов на территории страны и содействие в получении виз.Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, в свою очередь, заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Vilnius/" target="_blank" data-auto="true">Вильнюс</a> должен заниматься своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые "к ней хорошо относились и в определенной степени продолжают кормить".
https://ria.ru/20200904/zhirinovskiy-1576792344.html
https://ria.ru/20200901/gruzopotok-1576569970.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линас линкявичус, александр лукашенко, евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс, литва, в мире