https://ria.ru/20200906/donbass-1576851669.html

Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за эскалации конфликта в... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T23:15

2020-09-06T23:15

2020-09-06T23:15

россия

ситуация в днр и лнр

дмитрий кулеба

донбасс

донецкая народная республика

сергей лавров

минск

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что инициировал срочный разговор с главой МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> из-за эскалации конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Сегодня в зоне ООС (операция объединенных сил - ред.) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом… Я инициировал срочный разговор с Министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", - заявил Кулеба в воскресенье на своей странице в Facebook.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200906/donbass-1576841757.html

Степан Краснов Лавров тут каким боком? Общайтесь на прямую с ЛДНР. Тем более вы и есть главные провокаторы. 80

Г Б Отведите для начала свои войска, прекратите стрелять и начните наконец-то выполнять «Минские соглашения». Возможно, и разговор не потребуется... 26

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россия

донбасс

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, донбасс, донецкая народная республика, сергей лавров, минск, оон, в мире