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https://ria.ru/20200906/donbass-1576851669.html
Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за эскалации конфликта в... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T23:15
2020-09-06T23:15
россия
ситуация в днр и лнр
дмитрий кулеба
донбасс
донецкая народная республика
сергей лавров
минск
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a> заявил, что инициировал срочный разговор с главой МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> из-за эскалации конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Сегодня в зоне ООС (операция объединенных сил - ред.) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом… Я инициировал срочный разговор с Министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", - заявил Кулеба в воскресенье на своей странице в Facebook.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20200906/donbass-1576841757.html
Лавров тут каким боком? Общайтесь на прямую с ЛДНР. Тем более вы и есть главные провокаторы.
80
Отведите для начала свои войска, прекратите стрелять и начните наконец-то выполнять «Минские соглашения». Возможно, и разговор не потребуется...
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россия
донбасс
донецкая народная республика
минск
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россия, ситуация в днр и лнр, дмитрий кулеба, донбасс, донецкая народная республика, сергей лавров, минск, оон, в мире

Глава МИД Украины инициировал разговор с Лавровым по ситуации в Донбассе

23:15 06.09.2020
8100
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инициировал срочный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым из-за эскалации конфликта в Донбассе.
"Сегодня в зоне ООС (операция объединенных сил - ред.) незаконные вооруженные формирования совершили провокации, в результате которых погиб один украинский воин и один был ранен. Это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом… Я инициировал срочный разговор с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", - заявил Кулеба в воскресенье на своей странице в Facebook.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
Вчера, 15:27
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45120777
Обсудить 6
РоссияСитуация в ДНР и ЛНРДмитрий КулебаДонбассДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛавровМинскООНВ мире
Популярные комментарии
Лавров тут каким боком? Общайтесь на прямую с ЛДНР. Тем более вы и есть главные провокаторы.
6 сентября, 23:19
Степан КрасновСтепан Краснов
7810001
Отведите для начала свои войска, прекратите стрелять и начните наконец-то выполнять «Минские соглашения». Возможно, и разговор не потребуется...
7 сентября, 00:16
ГБГ Б
2510000
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