https://ria.ru/20200906/donbass-1576841757.html

Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе

Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле в Донбассе, сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток" на... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T15:27

2020-09-06T15:27

2020-09-06T16:27

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<strong>КИЕВ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток" на Facebook.Ранее в воскресенье в штабе операции Объединенных сил <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> заявляли, что двое военных пропали при тушении пожаров на Донбассе, сразу же начались их поиски.В среду на территории <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> загорелась сухая трава на площади около 1,2 тысячи гектаров. В результате пожаров один человек погиб и двое пострадали. В тот же день украинские спасатели сообщили, что около 80 гектаров хвойного леса горит на окраине села Горобьевка в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что площадь возгорания возросла до 500 гектаров, к тушению привлекли авиацию. Кроме того, вспыхнул пожар в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка.

https://ria.ru/20200905/kuleba-1576828222.html

Степан Краснов Не жалко. 114

sizif8 Жаба задавила. Пошли свои мины назад снимать для продажи. 90

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, донецкая народная республика, харьковская область, луганская область, оон, в мире