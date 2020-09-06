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Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе
Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле в Донбассе, сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток" на... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T15:27
2020-09-06T16:27
донбасс
донецкая народная республика
харьковская область
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<strong>КИЕВ, 6 сен — РИА Новости.</strong> Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток" на Facebook.Ранее в воскресенье в штабе операции Объединенных сил <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> заявляли, что двое военных пропали при тушении пожаров на Донбассе, сразу же начались их поиски.В среду на территории <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской области</a> загорелась сухая трава на площади около 1,2 тысячи гектаров. В результате пожаров один человек погиб и двое пострадали. В тот же день украинские спасатели сообщили, что около 80 гектаров хвойного леса горит на окраине села Горобьевка в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Харьковской области</a>. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что площадь возгорания возросла до 500 гектаров, к тушению привлекли авиацию. Кроме того, вспыхнул пожар в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка.
https://ria.ru/20200905/kuleba-1576828222.html
Не жалко.
114
Жаба задавила. Пошли свои мины назад снимать для продажи.
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донбасс
донецкая народная республика
харьковская область
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донбасс, донецкая народная республика, харьковская область, луганская область, оон, в мире

Двое украинских военных подорвались на минном поле в Донбассе

15:27 06.09.2020 (обновлено: 16:27 06.09.2020)
9568
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле в Донбассе, сообщила пресс-служба командования оперативно-тактической группы "Восток" на Facebook.
"Во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника. Как сообщалось ранее, бойцы были отрезаны пламенем от остального личного состава", — говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье в штабе операции Объединенных сил Украины заявляли, что двое военных пропали при тушении пожаров на Донбассе, сразу же начались их поиски.
В среду на территории Луганской области загорелась сухая трава на площади около 1,2 тысячи гектаров. В результате пожаров один человек погиб и двое пострадали. В тот же день украинские спасатели сообщили, что около 80 гектаров хвойного леса горит на окраине села Горобьевка в Харьковской области. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что площадь возгорания возросла до 500 гектаров, к тушению привлекли авиацию. Кроме того, вспыхнул пожар в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка.
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43218935918
Обсудить 16
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская областьООНВ мире
Популярные комментарии
Не жалко.
6 сентября, 16:13
Степан КрасновСтепан Краснов
9501122
Жаба задавила. Пошли свои мины назад снимать для продажи.
6 сентября, 16:20
sizif8sizif8
42300022
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