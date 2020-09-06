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https://ria.ru/20200906/crisis-1576847509.html
Миру предсказали скорый экономический кризис
Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Об этом сообщает Bloomberg. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T20:06
2020-09-06T20:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
китай
сша
в мире
экономика
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. </strong>Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Об этом сообщает <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank">Bloomberg</a>. Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад. Правительства развитых стран уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Благодаря этому в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в августе резко упала безработица, улучшилась ситуация на рынке жилья. Экономика <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> восстанавливается, в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> растет производство. При этом развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара.Но сохранить позиции на всех этих фронтах будет непросто, считают экономисты. Это потребует от властей активизировать усилия по стимулированию экономики в тот момент, когда многие уже готовы свернуть меры поддержки. Например, в США в августе создали 1,4 миллиона рабочих мест. Как отметил Райан Свит из агентства Moody's, экономика должна "поддерживать такой темп", но без финансовой поддержки это будет трудно сделать.Есть и другие тревожные признаки. Ранее в этом месяце некоторые крупные бренды заявили о сокращении рабочих мест. Среди них <a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a> Motor Co. и United Airlines Holdings Inc.Кроме того, напряжение в отношениях между США и Китаем может усилиться в преддверии ноябрьских президентских выборов. Это подорвет доверие бизнеса, отмечается в статье.В Китае, где еще несколько месяцев назад удалось локализовать коронавирус, потребители по-прежнему не хотят тратить деньги. При этом крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении прибыли за более чем десятилетие из-за роста безнадежных долгов.Европейские фабрики пытаются урезать расходы, поскольку слабый спрос и снижение цен ударили по прибыли.Еще одна проблема — риск второй волны коронавируса. Уоррик Маккиббин из Института Брукинга предупреждает, что потребуется немало времени для того, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире. Он оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 триллионов долларов. <em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200905/kuveyt-1576796509.html
https://ria.ru/20200905/rossiya-1576807459.html
Слава Богу что у нас всегда стабильная разруха🤗
29
Спекулянты и провокаторы, нагнетают информационную атмосферу.
13
14
германия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, германия, китай, сша, в мире, экономика

Миру предсказали скорый экономический кризис

20:06 06.09.2020 (обновлено: 20:08 06.09.2020)
31946
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрафик котировок на бирже
График котировок на бирже - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
График котировок на бирже. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца этого года. Об этом сообщает Bloomberg.
Специалисты отметили восстановление глобальной экономики в последнее время, однако множество опасений остаются актуальными. Так, по мнению советника по глобальной экономике Pacific Investment Management Иоахима Фелса, уже сейчас страны проходят пик подъема, после чего начнется спад.
Правительства развитых стран уже вложили триллионы долларов в меры поддержки, чтобы вернуть экономику в нормальное состояние, насколько это возможно в условиях пандемии. Благодаря этому в США в августе резко упала безработица, улучшилась ситуация на рынке жилья. Экономика Китая восстанавливается, в Германии растет производство. При этом развивающиеся рынки получили "передышку" из-за падения курса доллара.
Но сохранить позиции на всех этих фронтах будет непросто, считают экономисты. Это потребует от властей активизировать усилия по стимулированию экономики в тот момент, когда многие уже готовы свернуть меры поддержки.
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Например, в США в августе создали 1,4 миллиона рабочих мест. Как отметил Райан Свит из агентства Moody's, экономика должна "поддерживать такой темп", но без финансовой поддержки это будет трудно сделать.
Есть и другие тревожные признаки. Ранее в этом месяце некоторые крупные бренды заявили о сокращении рабочих мест. Среди них Ford Motor Co. и United Airlines Holdings Inc.
Кроме того, напряжение в отношениях между США и Китаем может усилиться в преддверии ноябрьских президентских выборов. Это подорвет доверие бизнеса, отмечается в статье.
В Китае, где еще несколько месяцев назад удалось локализовать коронавирус, потребители по-прежнему не хотят тратить деньги. При этом крупнейшие банки страны сообщили о худшем падении прибыли за более чем десятилетие из-за роста безнадежных долгов.
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Еще одна проблема — риск второй волны коронавируса. Уоррик Маккиббин из Института Брукинга предупреждает, что потребуется немало времени для того, чтобы развернуть вакцинацию во всем мире.
Он оценил ущерб мировой экономике из-за пандемии в ближайшие годы в 35 триллионов долларов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияКитайСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Слава Богу что у нас всегда стабильная разруха🤗
6 сентября, 20:13
Jump StreetJump Street
71101010
Спекулянты и провокаторы, нагнетают информационную атмосферу.
6 сентября, 20:11
Степан КрасновСтепан Краснов
900004
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