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https://ria.ru/20200906/chernokozhiy-1576831337.html
В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей
Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей,... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T01:54
2020-09-06T01:54
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Университет Джорджа Вашингтона в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.Члены исторического факультета вуза, как указывается в заявлении, шокированы признанием Круг. Они отметили, что она не оправдала доверия бывших и нынешних студентов, а также коллег, так как важным аспектом истории является установление истины о прошлом.Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка. В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во "лжи".Она заявила, что в разное время сообщала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам и жителям Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского моря. По ее словам, также она, используя свои "идентичности чернокожей", выстраивала отношения с другими людьми. По ее словам, это полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и "колониально".Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем. Такое утверждение не может служить оправданием, указала она.С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
https://ria.ru/20180623/1523264196.html
https://ria.ru/20180830/1527476207.html
2
сша
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сша, в мире

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

01:54 06.09.2020
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© Фото : Duke University PressПреподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг
Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© Фото : Duke University Press
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
"Факультет призывает Круг уйти c должности доцента истории в университете Джорджа Вашингтона. В противном случае факультет советует аннулировать ее контракт", - говорится в сообщении на сайте университета.
Члены исторического факультета вуза, как указывается в заявлении, шокированы признанием Круг. Они отметили, что она не оправдала доверия бывших и нынешних студентов, а также коллег, так как важным аспектом истории является установление истины о прошлом.
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Джессика Круг писала об Африке, Латинской Америке, диаспорах и идентичностях. Она специалист по истории афроамериканцев и активистка. В публикации на блог-платформе Medium Круг созналась во "лжи".
Она заявила, что в разное время сообщала, что имеет отношение к жителям Севера Африки, афроамериканцам и жителям Бронкса с темнокожими предками из стран Карибского моря. По ее словам, также она, используя свои "идентичности чернокожей", выстраивала отношения с другими людьми. По ее словам, это полностью неверно, неэтично, аморально, направлено против чернокожих и "колониально".
Преподаватель сообщила, что притворялась из-за психологической травмы в детстве и проблем с психическим здоровьем. Такое утверждение не может служить оправданием, указала она.
С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда.
Бывший полицейский полиции Балч-Спрингс Рой Оливер (слева) рядом с адвокатом Майлзом Бриссеттом после того, как он был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство 15-летнего Джордана Эдвардса - РИА Новости, 1920, 30.08.2018
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